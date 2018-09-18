民眾盼統一 首次超越維持現狀

2018年09月18日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

台灣民意基金會昨天公布民調，蔡政府上任兩年來，期盼未來「兩岸統一」的民眾從1成2躍升到2成6，首度超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項。基金會董事長游盈隆認為，這是一個非同小可的演變，代表統派支持者的一次大躍進。

台灣民意基金會昨天公布「台灣人的統獨傾向」民調，有36.2％認為未來台灣獨立比較好，26.1％認為未來兩岸統一比較好，23.2％認為未來維持現狀比較好，16.2％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆指出，這樣的發現，除了又一次打破「台灣人希望永遠維持現狀」的假象與迷思外，更令人驚奇的是，「兩岸統一」現在已經超越「維持現狀」，成為僅次於「台灣獨立」的選項，「這是一個非同小可的演變」。

從年齡層來看，45至54歲的中壯族群，有約3成3的人期盼未來兩岸統一，多於期盼獨立的2成7，也多於繼續維持現狀的2成5。其餘各年齡層，期盼未來台灣要獨立的人都高於期盼兩岸要統一及維持現狀的人。

從政黨支持者來看，有6成7民進黨支持者期盼未來台灣要獨立，4成6的國民黨支持者期盼未來兩岸要統一；時代力量支持者中有近5成的人希望未來台灣要獨立，親民黨則有5成3的人希望未來兩岸要統一。

游盈隆分析，支持「台灣獨立」的比例，在總統蔡英文上任時達到最高，有51.2％，但最近兩年多來看，台灣人的統獨傾向確實發生了戲劇性的變化。

簡單地說，期盼「未來兩岸統一」的人從1成5躍升到2成6，而期盼「未來台灣要獨立」的人從5成1銳減到3成6；同時，期盼「未來仍維持現狀」的人基本上都在2成5上下擺盪。

他認為，民眾期望蔡英文在追求「未來台灣獨立」這件事情上面會做出貢獻，但看起來，過去這兩年台灣人對她在這方面的表現是「失望的」。

與會的世新大學新聞系教授彭懷恩分析，目前兩岸關係撲朔迷離，人民忐忑不安，蔡總統在兩岸關係上沒有願景，也沒做什麼，可能是最大問題。政治評論家詹錫奎也認為，人民對於兩岸關係毫無進展感到不耐煩，支持未來統一的比例創下新高可能與賭氣有關。

(中國時報)