甄試衝堂有解 台大推4作法

2018年09月18日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大最近召開校招生委員會，通過明年（108學年）學士班申請入學第二階段甄試的4項新作法，包括辦理共同考試、提供口試時段登記、校內聯合預分發及弱勢生優先錄取，目的在改善甄試衝堂及降低錄取缺額問題，擴大考生選擇權，同時照顧弱勢考生。

今年各大校系個人申請入學二階甄試時間衝突嚴重，台大因此提出明年4項調整方案，各學系組得自由參加。

第一項方案是「辦理共同考試，降低筆試衝堂」。由校方擇一周日下午辦理「數學」、「物理」、「化學」及「生物」等4科共同考試，參加學系依其專業需求採計適當科目。

第二項方案是「提供口試時段登記，降低口試衝堂」，建置「口試時段登記分配系統」，考生於第二階段報名時可針對擬申請之有採用口試的學系組，登記口試時段志願序，系統再依考生志願及時段人數限制分發，提供各系組參考以利安排適當口試時間。

第三項方案是「校內聯合預分發」，通過個人申請入學第一階段篩選考生，若同時報考參加校內聯合分發學系組超過一個系組時，須填寫志願序表，校方將依各系組錄取情形與考生志願進行校內預分發，每位考生校內聯合分發系組至多正取一系，並保留該正取志願序前的全部備取。

第四項方案是「弱勢生優先錄取」。明年除「希望入學」招收35名弱勢生，於個人申請入學招生增辦弱勢生優先錄取，全校預計錄取10名弱勢生。

(中國時報)