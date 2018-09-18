北醫盟成立 鎖定3目標

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內唯一透過民間組織促進跨院區專業合作，從預防醫學再到長期照護完整規畫的公益平台「台北醫療聯盟」17日成立。未來將會朝向「溝通、均分、應急」3大目標邁進，成為台灣醫療新模式。發起人「台灣公益研究會」理事長暨文化大學教授趙忠傑，立委蔡適應、茂時國際醫療集團總經理王學驤、國防醫學院副校長鄭書孟，及產業界等多人共同宣示「北醫盟」成立宗旨及願景。

這個國內、外首創的醫療聯盟誕生靈感也很神奇，就是趙忠傑與蔡適應有位朋友在會議中身體不適，急送台大醫院時，發現台大是民眾習慣看病的大醫院，當下那位朋友就是住不進醫院，探究後發現台灣醫療資源並不平均。

根據醫療中心資料顯示，等待急診轉住院的病患，每5人有1人須超過48小時，使得「等病床」成為台灣醫療危機之一。因此台灣公益研究會與茂時國際醫療集團共同號召成立北醫盟，希望未來透過聯盟運作，促進醫療資源平均分配，全民皆可享有同樣醫療品質。王學驤認為，這是醫界的融合平台、也是很好的交流。

趙忠傑表示，台灣醫療大部分是營利，但醫事資源分配與靈活運用不足，北醫盟欲結合各界力量，做好資源整合，再配合公部門力道協助運作。蔡適應則指出，台灣醫療需垂直與多面向整合，才能做好醫療經驗分享。

國防醫學院副院長鄭書孟說，台灣的急診的確是醫界最重要的議題，他自己是心臟科醫師感觸很深，看到台灣醫療資源不是患不寡而是患不均，對北醫盟的期許就是期待透過整合，協助醫療體系做得更好。

(中國時報)