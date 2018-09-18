月底前 廢電池送超商 1公斤折抵22元

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中國時報
／台北報導

為鼓勵民眾踴躍參與回收廢乾電池，環保署於17日至30日為期2周，推動「電池便利收，消費折抵多」消費折扣加碼活動。民眾可持家中廢乾電池至7-ELEVEN及全家便利商店，共計8000多個門市回收；1公斤廢乾電池可加碼折抵當次消費22元，可用半公斤11元為單位。

環保署主任祕書蔡鴻德表示，歷年來不斷透過社區、機關、學校，對民眾加強宣傳廢乾電池回收觀念。為持續擴大並落實，特別舉辦廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動，盼引起大眾關注。

這次廢乾電池回收限期消費折抵加碼活動，是由7-ELEVEN及全家便利商店共同配合參與，台灣便利超商密度在全球名列前茅，民眾持廢乾電池到各門市做回收非常便利，有助提升大家的配合意願及執行率。

7-ELEVEN及全家便利商店平時已有回收廢乾電池折抵消費服務，這次為配合環保署限期宣導加碼活動，自17日起至30日止，以加碼折抵購物消費方式，每0.5公斤廢乾電池可折抵11元，用於當次消費。

另藉業者的販售點張貼活動宣傳海報、業者官網、App/LINE、臉書公告，及店內收銀機、電視播放活動訊息等多元管道方式宣傳，以經濟誘因，加深民眾回收廢乾電池習慣。

蔡鴻德強調，廢乾電池回收管道相當多樣，還有如清潔隊資源回收車、社區／村里資收站、回收商及乾電池的販售點等。

(中國時報)

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