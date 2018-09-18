美媒批北韓「去核只是一場戲」

2018年09月18日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》16日引述美國情報官員的分析指出，北韓領導人金正恩在6月的川金會之後，一改過去7年大張旗鼓進行核試、試射飛彈等挑釁行為，代之以不公開展示核武、不製造危機，符合川普所稱「北韓正在去核」。但證據顯示，北韓一如既往玩兩面手法，所謂去核只是一場戲，意在爭取更多發展核武的時間。

文金三會登場之際，川普政府的國安高層私下坦言，川普在川金會後宣布「不再會有來自北韓的核威脅」其實是大錯，也讓中國大陸及俄羅斯以為危機已結束，可以解除對北韓制裁，重啟與北韓的貿易。

美國情報官員說，金正恩知道川普的為人與作風，認定只要媒體報導正面、與川普交流熱絡，他就可以拖延去核的進展。

華府智庫「布魯金斯研究院」韓國研究主任朴在鉉（Jung H. Pak）說：「我很震驚，現在這些事這麼草率。」她認為，北韓從川普的推文、讚美和願與金正恩再會面等舉動，看出了美方的失能。

就連經常為川普辯護的聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）都擔心川普可能受人操控。葛蘭姆說：「北韓人在玩弄我們嗎？我不知道。」「如果他們玩弄川普，我們會受害，因為川普將別無選擇。現在這是和平的最後、最佳機會。」

紐時指金正恩現在的策略很簡單：模仿巴基斯坦。巴國1998年曾進行核試，之後一直閃躲國際要求其放棄核武。如今巴國擁大批核武，只是20年來未曾核試。

曾任布希政府國務次卿的伯恩斯（R. Nicholas Burns）說：「金正恩了解，是什麼作法保護了巴基斯坦人。川普對金正恩施加的國際制裁曾發揮功效，但此效果在新加坡峰會後蕩然無存。」

紐時稱，川金是否很快二度會面，大致要視文在寅平壤之行的結果。另一個變數是美國11月期中選舉。文在寅擔心，若眾院易幟，或川普受到「通俄門」調查更多壓力，川普就可能再度祭出強硬姿態，威脅對北韓發動軍事行動。

(中國時報)