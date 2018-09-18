自民黨黨魁選舉 看好安倍

2018年09月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

日本執政的自民黨20日將舉行總裁（黨魁）選舉投開票，《產經新聞》和富士電視台15、16日的聯合民調顯示，49.6％的民眾認為，適任下屆首相的候選人是日本首相安倍晉三，39.6％認為是前黨幹事長石破茂。自民黨內有71.4％的人支持安倍，23.9％支持石破。針對安倍政府處理關西豪雨、北海道地震等救災工作則受66.2％的民眾肯定。

這項民調顯示，安倍內閣的支持率較8月25、26日的前次調查提高3.5％，達49.3％。不支持率則為41.8％，較前次減2.6％。內閣支持率達今年2月（51.0％）以來的高水準。

安倍在選舉政見中表明，預定在秋天臨時國會提出自民黨憲法修正案。一般民眾贊成的占38.8％，51.1％反對。自民黨支持層則相反，57.5％贊成，30.8％反對。有關修憲的優先事項，47.0％認為應創設緊急事態條項，26.9％認為應先修憲法第9條。

有關俄羅斯總統普丁所提「今年內在無前提條件下締結日俄和平條約」提案，認為日本政府應堅守「解決北方四島領土歸屬問題後再簽和平條約」前提的民眾占81.0％。

針對日本政府明年10月預定調高消費稅率至10％的政策，認可調高消費稅率的民眾逾6成，其中有29.4％認為「若用在支援育兒、免費教育上則應調高」；有21.4％的人認為「應將重點放在財政重建上」；12.0％的人認為「應做為其他政策的財源」。

(中國時報)