不滿判拆祖厝 莽男8桶油潑法院

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中國時報
何冠嫻、／苗栗報導

66歲湯姓男子，疑因卓蘭祖產被判拆屋還地，對司法官及司法公正性感到強烈不滿，17日下午3點多，用貨車載運8桶汽油、柴油、機油，傾倒在苗栗地檢署及法院間大廳企圖縱火。目擊志工通報法警，當場制伏湯姓男子，警方隨後還在貨車內搜出自製汽油彈，警訊後，依公共危險、殺人未遂罪嫌偵辦。

警方調查，湯男疑因在位處卓蘭鎮的祖產被判須拆屋還地，並將於10月2日執行拆屋，因此心生怨懟，利用先前載貨所留下的桶子，到加油站以1萬700多元購買汽、柴油各3桶，攜帶打火機與2桶廢機油，揚言要到法院前自焚。

昨天下午3點40分左右，湯男駕駛大型藍色貨車，車上載運3桶汽油、3桶柴油及2桶機油，前往苗栗地院及苗栗地檢署聯合辦公大樓，並將車輛停放大樓門口，剛停好車他就跳上後車斗，把油桶往下推滾，桶內汽油、柴油、機油灑滿地，濃烈汽油味充斥大廳，現場一片混亂。

一旁志工見狀，立即通知法警並打電話報警。湯姓男子被制伏時，口中不斷怒罵司法官辦案不公，並叫囂「警察、檢察官、法官都是強盜」，揚言要自焚同歸於盡。

警方隨後在後車斗查獲湯男利用保特瓶製作的引信與玻璃自製的汽油彈，打火機則在湯口袋中搜出，所幸及時被制止，否則後果不堪設想。全案由檢警偵辦中。

(中國時報)

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