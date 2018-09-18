咱ㄟ福利咱決定 市民來投票

2018年09月18日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

自己的福利自己決定！新北市社會局推動的「民間培力互助‧共創幸福泰山」參與式預算進入投票階段，是全國首件透過國發會參與式預算平台的社會福利政策，社會局表示，10項由人民團體提出的社福方案，邀市民一起參與，票數將決定提案在明年度運用預算經費的順序，落實「咱ㄟ社會福利‧咱來決定」。

實踐參與審議決定精神

社會局長張錦麗指出，市府輔導泰山區公所推出社會福利參與式預算，經長時間討論，結合專家學者及主辦單位提供修正建議，匯聚成10項團體提案，正式啟動i-Voting投票。

這10項提案包括泰山大科社區發展協會提出「竹起安全家‧編織幸福門」方案，鼓勵長者透過竹編DIY，延緩失能退化；泰山志工協會則以「麵麵俱到‧饅頭傳愛」，帶領高風險及單親家庭成員參與饅頭手作，建立支持網絡；新北市菁英婦女協進會提案以「婦女支持方案～暖心咖啡館」，助家庭照顧者紓壓及喘息。

另外還包括新北市樂愛自行車協會以「阿公阿嬤招孫來騎腳踏車」，減輕銀髮長輩疼痛，增加親孫同樂；泰山快樂媽媽瑜珈協會則揪婆婆媽媽來學瑜珈；泰山區貴和社區發展協會要透過書法班、按摩班等防老凍齡等等。

年滿16歲就能表達意見

新北副市長呂衛青出席記者會時表示，這項社會福利參與式預算，完整實踐「參與、審議、決定」的精神，是全國首件運用國家發展委員會「參與式預算」平台投票的首例，投票年齡下調至年滿16歲，泰山居民也設計加成2倍計算重視在地意見。

社會局說，10提案內容在平台均有詳細介紹，參與者選滿5項提案，也可前往泰山公所及市府大樓1樓，由志工協助投票，選出最適合自己的社會福利政策。

(中國時報)