奧林匹克模式 全運聖火繞台

2018年09月18日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

今年的全民運動會將於29日至10月4日，在苗栗展開一連串的精彩體育賽事，15日的聖火引燃典禮，首度結合鐵道自行車與無人機運用，由苗栗縣長徐耀昌取得聖火，並在17日上午8點的起跑儀式中，由聖火隊以奧林匹克火炬傳遞方式，為第10屆全民運動會揭開序幕。

1主火、6副火遞跑

聖火引燃典禮於15日舉行，以無人機照射光束在鐵道自行車的車頭煙囪上，象徵點燃「自我超越、團結合作、登峰造極、邁向幸福」母火，並由徐耀昌取下，當天偕同體育署專門委員王浩祿、立委徐志榮、三義鄉長徐文達、縣議員韓茂賢、羅貴星等人共同將主、副火交給聖火隊，啟動聖火傳遞任務。

聖火隊17日早上8點，在徐耀昌鳴笛之後，從縣府第1辦公大樓起跑出發，即日起至28日以逆時針方向完成全台，包含金門、連江及澎湖等離島及苗栗縣境內18鄉鎮市繞行，而聖火傳遞將比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，1人執主火、6人執副火遞跑，到各縣市政府與苗栗縣各鄉鎮市致敬與邀約，歡迎全國民眾共襄盛舉。

展現苗栗好客熱情

徐耀昌表示，聖火點燃與傳遞儀式為全民運動會最重要的一環，今年特別結合全台首創的舊山線鐵道自行車與無人機，別開生面引燃母火，而17日開始聖火將繞行全台，宣告運動賽事將隆重展開，誠摯邀請全國民眾在29日至10月4日期間，到場為選手們加油打氣，順道感受苗栗的美景與好客熱情。

(中國時報)