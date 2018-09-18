二備金縮水 柯挨批自打耳光

2018年09月18日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市府明年第二預備金編列10億元，市議員秦慧珠17日質疑，柯市府上任以來，二備金有3至5億元不等沒用完繳庫，但今年花得最多、明年預算卻編最少的二備金，甚至回到郝市府水準，顯見3年多來市長柯文哲自打耳光，過去編列太虛胖，使執行率偏低。北市主計處解釋，明年局處申請數及動支數沒那麼高，才以大家可接受的數額編列。

被視為市長「小金庫」的二備金，台北市長柯文哲2014年上任後，隔年二備金為前市長郝龍斌編列的10億元、市議會審議通過9.5億、決算數6.4億；柯編列2016年二備金時為史上最高15億、通過12.5億、決算7.04億；2017年12.5億、通過12.5億、決算7.11億；今年12.5億、通過9.65億、至9月11日決算7.3億；明年則自編10億。

議會財建委員會昨審查主計處預算，秦慧珠質疑，今年二備金至目前使用7.3億，恐怕是柯市府用最多的一次，但編列明年度二備金卻是最低的10億，柯文哲經過3年多實驗，又回到郝市府的10億，證明柯文哲以前根本是膨脹編列、浪費預算，自打耳光二備金編列全盤錯誤。

對此，主計處長梁秀菊先是說，二備金可依財政狀況編列，沒有舉債也沒有排擠其他預算。

她表示，由於早期局處申請數較多，因此建議市長較高的數額，近年來議會對二備金動支關注較多、審查嚴謹，申請數及動支數沒那麼多，所以明年編列一個大家較能接受的數額。

(中國時報)