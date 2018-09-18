連5年治安NO.1 新北表揚民防義警

新北市警局17日舉辦107年度資深民防人員表揚大會，由市長朱立倫親自頒獎給132位服務滿20年以上的資深協勤人員。（王揚傑攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市連續5年獲遠見雜誌評鑑六都整體治安第1名，除全市警察人員齊心戮力，民防、義警等協勤人員的付出更是功不可沒。新北市警局17日舉辦107年度資深民防人員表揚大會，由市長朱立倫親自頒獎給132位服務滿20年以上的資深協勤人員，肯定他們對新北市的付出與努力。

朱立倫逐一頒獎表揚132位資深民防、義警、義交及義刑人員，並於典禮後熱情與大家握手寒暄，感謝每位協勤人員犧牲個人時間，為新北市的治安、交通為民服務無私奉獻。

朱立倫表示，新北市有400萬人口，是全台灣人口最多的大城市，這幾年來員警總數沒有辦法增加，但是治安滿意度連年提升，交通維持順暢，讓市民生活更安全便利，希望各界人士繼續給予警察同仁及所有民防人員大力的支持與鼓勵，締造新北市警政的光榮與未來願景。

朱立倫強調，新北市連續5年整體治安評鑑獲得六都第一，不論在犯罪預防、查緝，還有青少年保護、婦幼安全及社區安全等各項評比，新北市都名列前茅，這些客觀跟主觀的統計數據告訴新北市民跟所有警察及民防、義警、義交與義刑同仁，大家的努力是有成果的。

警察局長胡木源表示，新北市目前警民比1：550，超過台北市的1：389甚多，故借重民防、義警、義交、義刑朋友的協勤，彌補目前編制警力的不足。尤其此次受獎的132位協勤夥伴，具備20年的民防工作經驗，歷經許多治安偵防、交通疏導及各項專案協勤，是長期協助推動警政工作的幕後功臣。

(中國時報)

二備金縮水 柯挨批自打耳光 仕招關懷遊民 中秋送暖

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。