憂雷達站有輻射 口湖鄉民抗議

口湖鄉民舉白布條，反對設置氣象雷達站。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

中央氣象局根據「防災降雨雷達網建置計畫」，計畫在雲林縣口湖鄉建置「低窪地區防災降雨雷達」，附近居民擔心可能造成輻射汙染，17日前往雷達站預定地抗議，縣府則強調氣象局未取得民眾共識前，絕不予核發雷達站設置許可。

中央氣象局雷達站預定地位於箔仔寮漁港周邊一處空地，居民認為距離住家、漁港、雲林區漁會太近，恐會有輻射汙染疑慮，17日上百名箔仔寮、下崙地區居民前往抗議，前立委張嘉郡、副議長蘇俊豪、縣議員蔡孟真、黃文祥等人也到場關切。

居民表示，雖然雷達站設置有助於雲林低窪地區降雨及淹水的預警能力，但是為了保障口湖地區民眾的健康，中央氣象局與雲林縣政府應該盡速召開說明會，跟大家說明防災降雨雷達究竟會造成什麼影響。

張嘉郡說，她在2016年擔任立委時就已經要求中央氣象局與雲林縣政府停止興建雷達站，但是雲林縣政府還是於2017年核發營建執照，根本罔顧附近居民的意願與健康，為了保障居民健康，應該盡速召開說明會。

雲林縣政府表示，「防災降雨雷達」為2014年核定執行，旨在監測雷雨胞，讓防救災的預警時間提前1至3小時，設置地點為都市計畫區內乙種工業區，土地管理人為中央氣象局。

縣城鄉發展處處長林長造強調，本案由於附近居民疑慮環境安全，所以在氣象局未取得在地民眾同意之前，縣府絕不會核可動工，目前預定地現場圍籬在縣府要求下已經撤除完畢，籲請民眾安心。

(中國時報)

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