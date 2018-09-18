讓特教童發光 良師獲獎

裕文國小王峯文（左）今年榮獲教育部全國優良特殊教育人員殊榮；崇明國小許聖佩（右）堅信每個孩子都是獨一無二存在，是全國唯一教育行政類組得獎人。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

「每個孩子都有屬於自己的光芒，我想做的就是讓大家看到他們的光！」一腳踩進特教領域18年，台南市裕文國小王峯文今年榮獲教育部全國優良特殊教育人員殊榮；崇明國小許聖佩體堅信每個孩子都是獨一無二存在，是全國唯一教育行政類組得獎人。

40歲的王峯文坦言原本無意當老師，「但退伍分發到新北某山區學校第一天，一個智能障礙的孩子對著我喊：帥哥老師再見！我從那天開始立志要當老師。」他趣稱，孩子們天真回應，讓他甘願活在謊言中。

他4年前更精心為情緒障礙學生策畫一場「發現愛全國巡迴攝影展」，透過情緒障礙學生的眼看見他們的「視界」，發掘他們的創造力。他堅信，學習不只有成績課業而已，讓孩子們在同儕中受到肯定很重要。

一路走來遭遇不少家長因挫敗而放棄，「我都沒放棄，你們怎麼可以放棄？」一語驚醒夢中人，他的毅力支撐家長前進，當家長看到被貼標籤的孩子漸受同儕接納，感動不已。

許聖佩踏入特教21年，因緣際會進入台南市特殊教育資源中心服務，協助台南市建構專業鑑定模式。一名同時有自閉症、肌肉萎縮症及糖尿病的小一女童，在她陪同的特教學習路上揮灑自如，外表與其他孩子無異，許聖佩的用心，深獲家長稱許。

「生命毋需包裝」，身為2個孩子的媽，許聖佩舉自己孩子為例，幼年也曾被自己的大學老師認為可能有輕微過動，幾年過去，孩子發展很正常，「要看見孩子的優勢在哪裡」，她以此砥礪家長，用心觀察孩子喜怒哀樂與陪伴。

(中國時報)

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