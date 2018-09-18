議員轟公車評鑑流於形式

2018年09月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄的公車服務，市民真的滿意嗎？議員郭建盟17日質詢交通局公車評鑑12年由同集團主辦，花175萬寫的報告書每年複製貼上，錯字連5年未改，「祕密客」評鑑更只做半套，無法呈現司機服務真實樣貌，要求交通局改善評鑑方式。

郭建盟說，高雄連續12年委託同個學術單位或相關協會做公車評鑑，評鑑報告同處錯字5年來8本評鑑報告都沒改，「這是小問題，但可看出同個單位一直做，它就是一直複製貼上」，建議多找些機構承辦，甚至與其他縣市輪動委託民間單位評鑑。

他更提到，現行祕密客制度上車得發問卷、還得請司機試開安全門，「誰不知道他是來評鑑的？」難保評鑑完司機不會鬆懈服務態度，他建議仿照米其林祕密客評鑑制度，全程保密身分，甚至設法測試司機遇到特殊狀況的臨場反應。

此外，郭建盟說，1部公車只有1位司機，若要協助年長者、身障者輪椅上車、定位，恐怕難以兼顧準點到站，建議交通局向中央申請長照預算，行駛醫院、長照據點的車輛配置雙人服務，才能因應高齡社會需求。

高市交通局長黃萬發答詢表示，因評鑑案招標經費不高，只有1家投標，後續會檢討改進，此外，每年各評鑑項目皆有微調，例如近年強調降低肇事率，後續會將司機勞動條件、定期健檢納入評鑑項目，雙人服務則將研議向中央爭取財源。

(中國時報)