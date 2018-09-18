建立良好關係 從親師會開始

2018年09月18日 04:10 中國時報 李萬吉

上周末是許多學校舉辦親師會的日子，對學校和老師來說，可說是每學年第一場硬仗，總要做好準備迎接家長到校，直接了解學校的課程教學、學生管理等辦學特色和規定，希望家長放心把孩子交給老師，並且能配合學校措施，做個稱職的教育合夥人。

當然對家長來說，親師會也是難得可以和老師面對面互動的機會，除了可以知道老師的教學理念和管教方式，也能幫助老師多了解一下自己孩子，好讓孩子學習更容易上軌道。尤其第一次當家長的，一定有更多疑問和不安，甚至巴不得能陪著孩子進班上課。

觀察不同學校舉行親師會的模式，大概可以了解學校對親師溝通及家長參與所抱持的態度，包括日期時間的安排、流程的設計、配套措施與活動的規劃等，多數學校都會盡可能讓家長感受到被重視，以期建立良好的互動關係。但也有些學校只把它當做一項例行工作，形式化的辦過就好，或只把親師會當做政令宣達，不讓家長有太多表達意見的機會。

不只不同學校間有此差別，從親師會的班級互動中，也可看出一位老師的班級經營能力與態度的差異，老師若能展現足夠的專業力，掌握每個學生的基本學習狀況，讓家長有足夠的信任度，並和家長建立親切但又不失距離的互動機制，後續的親師關係就會相當順利。

反之，若一開始就被家長看破手腳，感受不到對孩子的用心，消極應對家長的問題，都會讓家長心存懷疑，雙方就不容易形成良性互動。

當然，第一次面試過關，不代表以後就平安無事，良好的親師關係，需要雙方都用心維護，家長老師彼此成為互信互助的教育好夥伴，孩子的學習之路才會更順利圓滿。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)