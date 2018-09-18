大觀非營利幼兒園 正式揭牌

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市教育局運用大觀國中餘裕空間成立「大觀非營利幼兒園」，市長朱立倫17日出席揭牌儀式強調，真正的托育公共化並不能只靠金錢補助，而是運用各學校閒置空間成立公立或非營利幼兒園以及公共托育中心，市府會持續努力。

17日上午揭牌儀式後，朱立倫先欣賞幼兒園小朋友們精彩的擊鼓和舞龍舞獅，可愛模樣獲得全場熱烈掌聲；隨後朱立倫也和小朋友一起使用3D列印，製作太陽手環，他鼓勵孩子們動手玩創意，培養創客精神。

教育局表示，目前全市已開辦16家非營利幼兒園，與10個公益法人團體合作辦理非營利幼兒園，包含17日揭牌的「大觀非營利幼兒園」，共有13家是設置在新北市的公立學校內，其中大觀國中校內原就有的創客課程資源，亦可向下延伸到非營利幼兒園共享。

朱立倫表示，新北市這幾年推動公共托育政策相當成功，幼兒園2011至2018年已增加431班、近1萬2000名幼生收托名額，再加上公共托育中心及托育聯盟，0至6歲收托人數已增加2萬多人，收托量及增加量均為全國第一。

教育局長林奕華表示，大觀非營利幼兒園是由社團法人新北市中華國際嬰幼兒發展學會辦理，並於今年8月開始營運，收托2到5歲幼兒，共計106名幼生，學費由政府負擔3成、家長負擔7成。

林奕華指出，歡迎具備資格、優質的相關公益法人團體，加入新北市非營利幼兒園團隊，為提升幼兒園經營品質及充分運用教育資源共同努力，提供板橋地區家長更多專業、在地的幼兒教育與照顧選擇。

(中國時報)

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