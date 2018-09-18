蘇治芬力挺李進勇

蘇治芬（右）展開拜票，力挺李進勇連任雲林縣長，左為麥寮鄉長許忠富。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長參選人李進勇尋求連任，同為民進黨的立委蘇治芬去年底表示理念不同且選情穩定「不助選」，引發茶壺裡的風暴，但面對選情日益緊繃，蘇治芬日前公開表態為了延續雲林的進步，會全力支持李進勇，17日開始跑行程助選。

延續民進黨執政

蘇治芬17日偕麥寮鄉長許忠富等人前往口湖鄉關心養蝦業者，對於年底雲林縣長選情，她表示雲林縣若要進步，必須由民進黨延續執政，目前李進勇縣長帶領縣府團隊爭取諸多前瞻計畫經費，對於雲林未來的發展非常重要。

蘇治芬說，李進勇縣長雖與她在理念上有所不同，但最終都是為雲林的進步與發展，雲林縣在她手中打造成為農業首都，李縣長再加碼綠能首都，這都是雲林未來的希望，她不希望因個人因素而影響雲林的未來。

對於外界質疑她與李進勇縣長是否能夠盡釋前嫌，蘇治芬指出，在民眾利益與個人理念之間，她一定是以民眾利益為優先，其實每個政治人物都有自己的政治理念，異中求同發揮最大的力量才是民眾之福。

以民眾利益優先

蘇治芬也談及小英政府目前的困境，她認為蔡英文總統上任後，為了台灣的進步推動多項改革，大家都知道改革一定會面對許多阻力，目前雖然看似推動不順利，引發國人疑慮，但相信日久見人心，持續調整改革方式與內容，最後一定可以獲得大多數人的認同。

(中國時報)

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