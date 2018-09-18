黃交棒談政績 饒要再創光榮

2018年09月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東縣長黃健庭17日在縣議會進行卸任前最後一次施政報告，花了2個半小時細數任內台東的改變，最後感性地說，這是他人生中最大的光榮，允諾當台東終身志工；而縣長參選人饒慶鈴說，台東已定位為國際級幸福城市，她有信心延續黃健庭的施政，為台東鄉親創造另外一個光榮的8年。

每年發包預算 均逾51億

黃健庭9年台東縣長任期即將在年底交棒，17日在縣議會任內最後1次施政報告，光是簡報頁數就高達175頁，他花了2個半小時細數9年來縣府團隊在台東的建設，他說，任內每年縣府發包採購預算均超過51億元，是歷任縣長任內的2倍，今年歲出預算225.2億元，創下史上最高，9年來台東人的幸福感、光榮感也達到前所未有的高峰。

黃健庭強調，縣府團隊已轉化為更有使命感、有執行力、追求創新、勇於承擔的公務部隊，不斷提計畫繼續爭取經費，留給下任縣長還要繼續執行的預算超過120億元，只要落實認真執行，台東一定還會更進步。

饒允延續施政 繼續向前

黃健庭在結語時感性地說，擔任台東縣長是他一生最大的榮幸，台東已從谷底翻身，他允諾願意擔任台東的終身志工。

而以「幸福縣政接班人」自居的議長、台東縣長參選人饒慶鈴，一直在主席台上聆聽著黃健庭的報告，她說，台東已定位為國際級幸福城市，但絕非2屆縣長任內可完成，期望能延續黃健庭的施政，繼續往前邁進，為台東鄉親創造另外一個光榮的8年。

另外，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪17日前往太麻里，關切台東青農大目釋迦包裝出貨情形，他說，蔡英文總統已帶頭採購紅藜及釋迦做為中秋節伴手禮，力挺台東農特產品。

(中國時報)