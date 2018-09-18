蘇霈任婦幼大使 挺楊麗環

歌手蘇霈（右）17日現身分享，力挺脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環（左）。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

歌手蘇霈走出婚變，17日現身分享，力挺脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環，首創增設婦女事務局，並當場允諾成為楊麗環的「婦幼公益大使」，號召大家幫忙把楊麗環送進桃園市政府，也期許她能把婦女及幼兒保護列為首要照顧的目標。

歌手蘇霈17日在多年好友、軍公教聯盟黨桃園市山地原住民市議員參選人林秋霖牽線下，到楊麗環服務處打氣站台，她感嘆自己10年前識人不明，帶球嫁給前夫，但對方婚前高喊不在意、婚後卻變臉，假借自己不是孩子親生爸爸的名義提告索賠，雖然5年後法院還清白，前夫除了否認親子關係之訴打贏之外，其他4個告訴案全盤皆輸，但留下的陰影至今仍揮之不去。

蘇霈說，自己是藝人、不好意思尋求政府資源協助，她只要一出去面對就是排山倒海的輿論壓力，且社會對於女性特別嚴苛、不公，坦言一度想一了百了，希望能有專職單位，協助婦女，包括職業或單親婦女、家暴或婚變婦女。

楊麗環說，自己也出生單親家庭，深知其中艱辛，婦女往往是家庭糾紛背後的受害者，子女大都跟隨著婦女，她們肩負保護自身和子女的安全，強調婦女是家庭的支柱，婦女安定了、子女才能安定，因此要將各局處的婦女業務重新整合，成立「婦女事務局」，從女性出生、求學、就業、走入婚姻、生育、年老等，女性一生可能遭遇的災難或折磨，全都照顧，相關細節將於周三正式對外公布。

(中國時報)

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