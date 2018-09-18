張麗善林文瑞破冰

林文瑞（左）、張麗善17日握手合照，破除失和傳言。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣二崙鄉大義崙大排制水閘門改善工程竣工啟用，雲林水利會長林文瑞以及國民黨雲林縣長參選人張麗善都出席，這也是林文瑞8個月前請辭國民黨雲林縣黨部主委後與張一次公開同台露面，被解讀是破冰。

林：本來就沒事

林文瑞去年輔選吳敦義競選國民黨主席有功，外傳他準備參選下屆縣長，但他本人始終未鬆口；張麗善去年11月表態參選後，他更謹慎言行，僅說一切看黨中央指示。

今年1月11日吳敦義宣布雲林縣長提名作業以全民調決定，林文瑞12日以臉書宣布辭去縣黨部主委職務及國民黨中常委職務，外界揣測林文瑞對黨中央不滿，與張家產生裂痕。

17日大義崙大排新制水閘門啟用，兩人都出席，雖無特別互動但神情自然。會後林文瑞、張麗善配合媒體拍照，並露出笑臉。

林文瑞表示，因農田水利會適用行政中立法，他辭掉縣黨部主委、國民黨中常委只是配合法令，「完全沒有那些事，但外界很會想」。國民黨縣黨部主委許宇甄表示，林文瑞的中常委職位，黨中央並未准辭。

記者詢問張麗善是否曾向他表達歉意？林文瑞回答，「有甚麼好抱歉？又沒有什麼事，是我自己不要的東西」，他認為既然張麗善要參選，這是一件好事，有人參選就好。

張：會爭取認同

林文瑞說，他是一個沒有「心理性」（心結）的人，有人選就好了，他不會卡卡。

會不會協助張麗善？林文瑞說，他不能違反行政中立，很多事情能夠做不能講 ，也很多事情能夠講不能夠做。

張麗善表示，她尊重水利會是一個行政中立的單位， 私底下還是會去爭取共識和認同。

(中國時報)

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