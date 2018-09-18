議員：柯與吳音寧呈現死亡交叉

2018年09月18日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市第一果菜市場改建案爭議不斷，北市府多次槓上北農總經理吳音寧，最終卻未討到便宜，北市副市長陳景峻14日還宣布請辭北農董事長，被視為是「斷尾求生」。藍綠議員認為，柯P原本一路壓著吳音寧打，但現在已呈現「死亡交叉」，才趕快透過請辭政治止血，但這種作法非常不負責任。

北市議員顏若芳、徐弘庭和師大政研所教授范世平17日接受電台訪問，針對陳景峻閃辭，評估對柯文哲選情影響。顏若芳直言，吳音寧歷經北農休市、殘菜處理、送洋酒和市場改建爭議，最後都證明是市府被打臉，連民眾都開始質疑市府為何頻砲打吳，陳的請辭明顯是政治動作，想要斷尾求生。

徐弘庭分析，柯文哲在北農爭議一度占上風，但市場改建案市府頻被打臉，讓民眾發覺市府管理比北農更糟糕，雙方已呈現「死亡交叉」，如今柯文哲棒打落水狗失敗，只能靠陳景峻請辭來止血，告訴民眾「我與吳音寧不同掛，只是現階段對她沒輒」，這是最不負責任的做法。

他也談到，北農明天將召開董事會，陳景峻雖辭掉董事長，但有沒有進一步辭去董事，接任人選是誰，還有「續集」可看。

范世平則認為，柯、吳對決之下，吳音寧才是最後勝利者，儘管她一開始就不是柯文哲要的人，加上不擅言詞、好欺負，讓柯頻操作百萬實習生議題，掀起世代階級對立，把吳音寧當作政治提款機，但操作過頭卻傷了自己，市場改建案情勢轉變後，柯也開始急了。

他分析，柯文哲砲打吳音寧策略失敗，淺綠的票抓不到，近期又推出一系列退休公教照顧方案搶淺藍票，有菜就撿到籃子裡，但此舉也會引發部分年輕人反彈，他認為柯近期已陷入一種顧此失彼的焦慮。

(中國時報)