陳福海爭連任 主打金門新3通

2018年09月18日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

大陸通水金門之後，通電成為選戰主要話題之一。台電塔山電廠第9、10號發電機組搶灘上岸，陳福海縣長親赴港口迎接，緊接就推動「金門地區智慧電網」，再與台電高層進行討論，全面主導選戰議題的方向，希望為他任內強化的基礎建設成果，起到擴大宣傳的作用。

總投資金額高達新台幣25億元的「金門塔山電廠新設第9、10號機組發電計畫」，日前在塔山電廠海域搶灘上岸，預計增加全島2萬瓩供電能力，每年可增加7000萬度發電量。

陳福海親自在港區迎接發電機組和出席祈福主祭儀式，3天後再與台電綜合研究所長洪紹平、副所長范振理及金門區營業處長楊崇和、塔山電廠廠長陳文寬等人，就「金門地區智慧電網」的進度和縣府協助事項進行溝通。

陳福海強調，預定明年完工運作的新設機組，在保守的用電成長下，可維持未來10年的金門用電需求。

但他也指出，隨著用電量不斷增加，預估新機組運轉至2028年後，金門又將再面臨缺電危機，長久之計仍以引入境外電力，即與大陸併接電網最為理想，這也正是他主張與大陸「通水」之後，再「通電」、「通橋」的金門新3通主軸之一。

尋求連任的陳福海，在選戰逐漸加溫之際，接連就水、電議題發動攻勢，他主張「如果水電和交通基礎建設搞不好，一切的目標、願景都是空談。」

主要對手楊鎮浯陣營則從另一角度觀察，認為陳福海這4年來甚麼都沒做，拿不出具體施政成果向4年前一票票蓋給他的支持者交代，才會當「包功公」將歷屆縣長、民代和鄉親努力20幾年的兩岸「通水」及中央早已核定的金門發電機組、醫療專機等大計畫，統統一手「收割」下來。

另位參選人洪志恒也有電力政見，主張採用磁動能、溫差發電，以達到零排碳自主發電的目標，且只要議會表決通過，家家戶戶非營利用電都「免費」，讓縣長選戰電來電去，愈來愈來電。

(中國時報)