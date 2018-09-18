大義崙制水閘啟用 立委爭治水經費

二崙鄉大義崙大排第一制水閘門改善工程17日竣工啟用。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林水利會二崙鄉大義崙排水第一制水閘改善工程17日竣工啟用，農委會主委林聰賢到場見證，他強調農委會做農民的後盾；不過立委劉建國、張麗善都同聲抱怨中央政府的治水及農田水路經費太少。

大西螺蔬菜產區排水主要靠西螺大排、舊頂埤頭大排、甘厝大排，3條都匯流排入大義崙大排的區域排水，因大義崙大排渠道寬度嚴重不夠，以致上游蔬菜區每逢大雨即易淹水。

雲林農田水利會長林文瑞指出，大義崙大排水閘工程從21公尺拓寬至33公尺，河道中心僅設置墩柱1座，大大改善從莿桐、西螺、二崙排水問題，對農民是大福音。

林聰賢表示，大西螺蔬菜生產區如果淹水可能會影響到全台灣蔬菜供應，減災是重要的任務，823嘉義水災時，是否水門沒關爭辯不休，印證水門需要科技系統管理，大義崙大排可用網路遠端控制，未來是個示範點。

立委劉建國致詞表示，因應極端氣候，全台水利改善需要近3000億元， 但前瞻計畫易淹水地區改善計畫及流域綜合治理計畫總共才1800億元預算，若不把預算一次編足，中游下游上游各自在不同時間淹水，民眾會質疑花那麼多錢還是在淹水？

張麗善也抱怨，前瞻水與綠計畫第一階段編列1200億元預算，農田水利排水設施 只占30億元，怎麼做全台7萬多公里農田排水路？希望農委會硬起來，不要漠視農民的活路。

(中國時報)

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