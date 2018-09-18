一個曾被接觸陸生的心聲

2018年09月18日 04:10 中國時報 王欽

兩岸分治近70年來，相互之間的情報工作從未止息，即便是在兩岸關係最好的時期也同樣如此，只要兩岸問題仍然得不到解決，這項工作恐怕只會繼續下去。

然而，針對學生所進行的情報乃至策反工作，到底有無必要，其實可以打上一個大大的問號。大陸央視最近披露幾則台灣策反陸生的新聞，引起兩岸各界多極反應，有的認為這代表大陸準備武統的前奏，有的則認為劇情離奇，根本就是大陸對台灣的栽贓。以大陸目前的做法來看，應尚不致於主動升高兩岸衝突，因為從披露案件的技術含量及人員性質來看，都只能算是潛在風險。

但是與披露案件類似的人與事，其實一直都伴隨開放陸生政策而存在，就以筆者個人的經驗來看，更是曾經不勝其擾。過去因為擔任台大大陸同學會會長的關係，曾經廣泛接觸台灣各界人士，自然也被情報人員盯上，他們透過各種方式接觸筆者，後來筆者在接受媒體採訪時，索性將這些事情曝光，這才得以免除後續更多的困擾。可以說，許多在台求學期間表現稍微活躍一點的大陸學生，應該都有或多或少的情治人員接觸經驗，成為陸生來台的一個獨特現象。

質疑的人或許會問，學生能有什麼情報來源，台灣情報機關何必大費周章從陸生身上下手。這個確實也是陸生群體長久以來十分困惑的問題，不過這也不難理解，從戰略層面來看，發掘潛在的策反對象而在必要時一用，這應該是情報部門的慣常思維；而從現實面來看，許多基層情報人員也有業績壓力，許多人搜集瑣碎的訊息寫成報告上報，也可以完成上級交辦的任務。

問題在於，情報機關所做的一切並未考量陸生群體可能遭受的傷害，情搜所得到的利益和對大陸學生前途的破壞，完全不符合比例原則。而且這種做法其實都屬於短視和急功近利，因為陸生來台更大的意義在於，讓兩岸可以從青年群體入手，增進彼此了解、培育相互善意，從而為兩岸關係的長久發展注入正能量。

蔡英文常言民意是其最大的後盾，殊不知兩岸的民心相通和心靈契合才是兩岸和平的最大後盾。台灣大可不必執著於一時一事的情報得失，而輕易將陸生群體拖下水，恰恰相反應該從長遠發展的角度出發，為陸生在台求學創造更好的環境。

面對大陸披露的策反事件，台灣相關部會仍然膝蓋反應式指責大陸進行政治操作，甚至揣測這是大陸準備停止陸生來台的訊號。這其實是缺少自我反省的表現，陸生來台意願的不斷下降，與其說是大陸主管部門的阻撓，不如說是台灣「三限六不」遲遲不肯鬆綁的注定結果，陸委會在聲明中提及「陸生來台亦享有自由與人權保障」，正是對陸生在台實際待遇的絕大諷刺。

蔡政府應該多從正面角度思考問題，在兩岸關係不斷向下沉淪的此刻，將台灣策反陸生的新聞當作一個轉捩點，採取切實行動改善陸生待遇，終止情報部門對陸生群體的滋擾和策反，還兩岸學生一個單純而友善的學習環境，從而讓兩岸學子能夠在真正自由的環境中彼此學習和增進理解，這才是蔡政府最應該去做的事情。（作者為國立台灣大學國家發展研究所博士生）

(中國時報)