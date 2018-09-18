新民意打臉小英維持現狀

2018年09月18日 04:10 中國時報 李正修

近日關於蔡政府處理兩岸關係的最新民調結果出爐，其中一份媒體民調顯示，國人對蔡總統兩岸政策的不滿意度創新高，近7成受訪者不滿蔡總統處理兩岸事務的態度，只剩不到2成民眾仍滿意，應該是鐵桿綠營支持者的基本盤。

另外，偏綠的台灣民意基金會也發布例行調查，結果顯示支持台灣獨立與贊成兩岸統一的比例都超過維持現狀。

這份民調中更驚人的變化則是，贊成兩岸統一的走向，在這兩年內竟然有緩慢上升的趨勢，比民進黨重返執政的初次調查足足多了10個百分點，反而蔡總統口中「天然獨」的支持者則大幅下降。

針對民調結果，總統府則回應，「維持現狀」主張仍是主流意見，且批評「中國政府卻成為兩岸關係及區域穩定失衡的主因」。

好聽的是，維持現狀是保持蔡總統一貫低調不挑釁的善意；實情則是，蔡政府真的交不出能改變兩岸格局的對策，只能以籠統的「維持現狀」來靜觀其變。

殊不知，這樣的消極態度反而讓台灣陷入被動回應大陸對台政策的圈套，既不能導正兩岸偏離正常往來的交流渠道，更無法扭轉台灣因國際孤立而獨力抗衡中共壓力的劣勢。雖然美、日等國經常聲援台灣，但仍不脫以各自利益為考量的現實思維。川普政府最終決定不派遣陸戰隊駐守AIT新館，而日本安倍晉三政府則刻意降低與綠營的私人情誼，全力推動與大陸領導人的和解，為他今年造訪中國鋪路。

只有忽略國際情勢瞬息萬變的蔡政府，還在癡癡地等待美、日的關愛眼神，卻不願正眼面對台灣所處的困境，難怪民意支持度會從初上任的高滿意度，急遽下降到近2成，對高傲的蔡總統來說實在是一大打擊。

再者，該媒體的民調亦顯示，民眾認為兩岸的政治及外交層面今年有朝衝突方向挪移的比例創新高，顯見兩岸主政者在缺乏互信基礎的情況下，相互猜忌彼此的行為及意圖，容易造成誤判，甚至敵意升高的結果。蔡政府雖一再辯解推動歷史課綱修改不涉及所謂的「去中國化」，但對岸的解讀並非如此。

此外，前奧運國手紀政領銜的「東京奧運台灣正名」公投連署案，民進黨雖未公開力挺，蔡政府也極力撇清與該團體之關係，但該黨籍地方候選人藉選舉之便而協助推動此案，卻是不爭之事實，這些都被大陸認為是「暗獨」，當然無法容忍，故藉由撤銷台中市的東亞青運會主辦權向蔡政府示警。以此推論，若蔡政府再有任何被視為偏離「兩岸一中」路線的政策，大陸必會採取更強硬舉措來回應。

兩岸關係應該是我國對外關係的上位政策，台灣沒有兩岸陷入僵局而能同時維持穩定對外關係的可能，蔡英文政府誇大對美、日的工作成效，卻根本無法彌補台灣因失去台海和平穩定局面所受到的損失，尤其民進黨所丟掉的5個邦交國，更是我國國際地位流失的前兆。

倘若民進黨政府未能幡然醒悟，執意玩弄「靠美、日抗中」的圍堵戲碼，恐怕將來會自食惡果，所謂的「維持兩岸現狀」到頭來只是場幻影，但台灣將淪入萬劫不復之境地。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)