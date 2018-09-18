2018年09月18日 04:10 中國時報 鍾琴

促轉會「東廠」密謀介入選舉事件曝光，證實了民間在野長期以來的憂慮和政治嗅覺：民進黨果然「打著紅旗反紅旗」，在「促進轉型正義」這面大旗的遮掩下，公然在行政院辦公室召集會議，策畫發動各種「進行中的不正義」。準此，促轉會已全盤失信於民，也連帶喪失了未來運作上的價值正當性。

民進黨想把侯友宜打成所謂「汙垢」同路人，目的當然是為了要透過「法律」徹底剝奪侯友宜的參政權；將傅崐萁速判入監，則是為了大舉趁虛而入，派遣鷹犬掌握綠營長期無法染指的花蓮縣政府，以便操弄選舉，造謠作票；即便在台大「卡管」案中不斷踢到鐵板，卻依然毫不放鬆地派出二代、三代銳齒爪牙，對毫無疑義按照正當程序當選的台大校長狂吠猛咬；甚至連原本應是秉公主持選務的中選會，也涉及所謂「串連」和「側翼」等種種駭人聽聞的違法運作。其實，大多數人對此也不會感到意外！

選舉距今只剩兩個多月，國民黨最強的幾位參選人已接連遭逢國家機器強力打壓，「劇本仍在繼續撰寫中、上演中」。下一個「驚天爆」的目標會是誰？韓國瑜、盧秀燕，還是高思博？過去只能利用民間黑道宵小操作的構陷抹黑勾當，如今卻已堂而皇之透過公務體系，如坦克車隊般地隆隆進行；過去只限於地方小規模的選舉廝殺，如今動用中央政府的公權力和司法全盤介入，必欲將對手趕盡殺絕。

這樣的政府，如此的領導人，還有臉在造勢大會上說「民主」嗎？還有臉在全民面對天災人禍時喊「團結」嗎？包括檯面上的蔡英文、賴清德、陳菊，所有執政黨參選人，乃至那些檯面下的綠營「操盤大老」們，你們如何有臉再見你們的「先賢先烈」黃信介、鄭南榕等人？

我們更要大聲質疑，在蔡英文主政之下，這種向各級政府機構內部滲透顛覆，取代專業優秀文官體系的做法，難道在過程中會少了拉攏鬥爭、誅滅異己的手段嗎？日前發生的駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生事件，難道不是執政黨操弄過度之後的一種反作用力的表現嗎？誰殺了蘇啟誠？還需要討論或懷疑嗎？看看駐日代表謝長廷和外長吳釗燮是如何卸責的！

蔡總統切勿再把所有責任輕率地推給輿論或網民，甚至如跳針般濫用川普的標準詞─所謂的「假新聞」來卸責了。外交部應即刻公布蘇啟誠處長生前完整的親筆遺書，讓陽光充分照亮此一令所有國人同感哀傷的悲劇事件，才有可能為這位駐大阪處長洗清冤屈，昭信各界。否則，以民進黨各種罄竹難書、惡行劣跡的前車之鑑，「官官相逼，鬧出人命」，恐怕才是民眾心目中唯一的解答。

（作者為前行政院政務委員）

(中國時報)