擁核新民意 民進黨還要裝睡嗎

2018年09月18日 04:10 中國時報 主筆室

經過兩年的折騰，民進黨「非核家園」政策開始受到民眾質疑，「以核養綠」公投連署突破30萬門檻，幾家民調也出現支持使用核電比例過半的新民意；與此同時，臉書宣布把投資逾10億美元的亞洲首座資料中心由彰化轉移到新加坡，彰化縣政府建設處長劉玉平認為電價是彰化競爭失利的主因。

台灣反核是由反核四運動所帶動，民進黨長期反核四，陳水扁就任總統曾一度廢核四，但引發朝野對抗，造成社會不安，加上經濟下滑，只得宣布復工。

民進黨回到在野黨立場後，加碼升級為全面廢核，以綠電代核電成為民進黨的能源政策主軸。在反核人士宣導、民進黨支持下，台灣社會有相當強大的支持廢核力量，這股力量讓蔡政府執政後有底氣力推新能源政策。

高大尚的新能源政策畢竟未經過深入的專業評估，貿然啟動後險象畢露，不論是和平電廠電塔倒坍的限電、核電停機火電全開帶來的空汙惡化、「八一五大停電」事件、過低的備轉容量率造成頻繁跳電、電價上漲、供電不足只得重啟核二機組等，社會大眾目睹蔡總統選前「一定不缺電、電價不漲」的承諾，完全執政、完全跳票。

支持核電的民意逐漸上揚，反核支持度則如溜滑梯般下滑，這由過去每年3月舉辦的「反核大遊行」，在蔡政府執政前號稱可吸引超過10萬人參加，但今年則冷清到只有1000、2000人參加，清大教授李敏與「核能流言終結者」發起的「以核養綠」公投連署，也順利超越門檻，達到31萬份。

以民調數字更具體來看，今年4月《遠見》雜誌的民調顯示，在台灣有缺電、限電危機的前提下，共有54.7%的民眾同意重啟核四廠，不同意者為37.4%，年輕人中更有7成支持核電；8月則是「台灣指標民調」的調查顯示，蔡政府的「非核家園」政策，有49%的民眾不支持，支持非核家園的比例剩下36.6%，以年齡來看，則以青壯年不支持非核家園比例達6成最高。

相較過去同樣由台灣指標所做的民調，2016年6月的調查，仍有58%民眾認同支持「非核家園」，之後就一路下滑，今年5月就掉到43%，8月更跌至36%。相反的是不認同「非核家園目標」的比率則逐漸增加，從28.8%到42%，再到這次的49%，已接近過半數。

蔡政府上台後，自認擁有「新民意」，因此不顧一切、枉顧專業，一意孤行推動其能源政策。在面對專業批評與質疑，甚至問題百出時，往往用一句「非核家園是全民共識」來應付，但現在的新民意是支持核電民眾增加，且已超過支持非核家園的比例，蔡政府是否該根據真正的「新民意」對能源政策作調整？

依照專家評估，蔡政府全面廢核後，可能造成的惡果包括：缺電風險上揚同時導致投資減少、空氣汙染惡化讓民眾健康受損、電價上揚影響民生與經濟。事實上這些惡果都已經逐漸顯現。

臉書在3年前的馬政府後期就開始評估來台設資料中心，日前確定這個號稱臉書亞洲第1個資料中心落腳在新加坡，經濟部官員只能說，繼續爭取與臉書其他的合作機會。所有資料中心、雲端中心是不能有1分鐘停電，最需要的就是充分、穩定又廉價的供電，臉書最後捨台就星，很明顯就是對台灣的供電有疑慮。前行政院長張善政說綠營的能源政策「不受臉書青睞」，非核家園「被看破手腳」，算是中肯的評語，因為美國商會的調查就顯示，超過8成的美商憂心台灣供電問題，同時承認非核家園政策會影響其在台投資。

至於空汙惡化問題，為了廢核民進黨力推深澳燃煤電廠，根據台大公衛學院與中興大學新發布的《深澳電廠健康風險評估報告》，電廠開始營運15年將造成全台576人死亡，全台都會籠罩在更高濃度的PM2.5當中。而除了深澳電廠外，全台各地的火力電廠全部在增加新機組或蓋新廠，空汙惡化，民眾健康受損已難避免。

我們曾多次建議蔡政府根據專業，務實檢討並修正現有「全面廢核」的能源政策，遺憾的是，民進黨寧可死抱反核神主牌而捨民眾健康與經濟發展於不顧。在諸多問題出現，又有「新民意」形成後，我們還是再次期望蔡政府能為了台灣民眾健康、未來發展而檢討修正能源政策。

(中國時報)