2018年09月18日 04:10 中國時報 主筆室

法務部政務次長蔡碧仲正式接下花蓮縣代縣長，地方人士用「錦衣衛」大字報來迎接他，看出來就是認定蔡碧仲來者不善。對照獲拔擢到廉政署副署長的高檢署檢察官侯寬仁，一個是拔管有功，另個是打馬大將，如今都獲得重用，未來勢必有番作為，小英上任先喊拚司改，原來是這麼回事。

許多人對蔡碧仲很陌生，就算當法務部次長快2年，曝光機會不多，能破天荒從法務部次長空降花蓮當3個月的縣長，尤其人事案更是跳過法務部長蔡清祥，直接由高層與他接觸確認，顯見蔡碧仲在府院的分量，早非池中之物。

蔡碧仲早年幫許多綠營人物打過官司，也曾當過檢察官，這回奉命接任因案入獄的花蓮縣長傅崐萁之位，難怪讓人皮皮剉，畢竟在促轉會前副主委張天欽的「東廠」效應風波下，這樣的人事操作很難不讓人聯想是要當起錦衣衛「轉行朕意」，好讓後山選情翻轉。

不僅蔡碧仲，當年起訴馬英九北市長特別費案的高檢署檢察官侯寬仁，在被打入冷宮10年後，終獲出頭。其實今年3月間，喊著要「專打辦綠不辦藍司法官」的監委陳師孟已立案替他平反，當時侯寬仁還用「還原事實就是最好的公義」回應。

如今侯寬仁解凍升遷，他用「苦守寒窯、沉冤得雪」形容自己的行情，看得出他早已滿腹委曲，法務部下這步棋，無非是讓「猛虎出柙」。

蔡政府2年多前上任後，不斷對檢察體系出招，從廢特偵組，到檢察系統人事異動，都被質疑是利用司法作為打手，然而，司法不該為政治服務，也不是打壓政敵的工具，否則司改就是樹立獨裁的藉口。

(中國時報)