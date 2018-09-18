權力傲慢果然讓人腦殘

2018年09月18日 04:10 中國時報 潘罡

前促轉會副主委張天欽一席「東廠說」引發台灣政治風暴，伴隨而來的指責不絕於耳，連同民進黨政府近兩年諸多荒腔走板的行徑，包括台大校長拔管案，違法違憲設立促轉會、不當黨產委員會等，都印證了俗話所說的「權力的傲慢」。

然而「權力的傲慢」到底是怎麼回事？那些在取得政權之前批判前朝，高舉民主自由、全民普選、媒體與言論開放大纛的政黨，在取得權力之後卻變本加厲成為獨裁統治者，而且不知反省檢討，悍然無恥篡改歷史，箝制言論，甚至鎮壓異己，為何這種現象屢見不鮮地出現在中外歷史？

以往「權力的傲慢」被視為一種社會觀察的文化現象，似乎只是學者的推論與共識，但近年科學突飛猛進，提供更有依據的探索方向。日前美國《大西洋》雜誌發表一篇專論，作者傑瑞‧約西姆總結近年神經科學與心理學研究，指出權力貪慾可能導致掌權者的腦區塊受損，而受損的正是掌管人類同理心的部位，因此不受節制的權力，最可怕的後果將會泯滅掌權者的人性。

這些研究包括：加州柏克萊分校學者凱爾特納經過長達20年實驗與調查發現，權力薰心的實驗對象的行徑彷彿遭受腦部創傷，變得更衝動，更沒有風險意識，而且更不會從他人觀點來觀察事物。

最近加拿大安大略省麥瑪士達（McMaster）大學神經科學家Sukhvinder Obhi也發表近似報告。透過「穿顱磁刺激儀」的脈衝檢測，他發現跟無權者相比，有權者腦部一種跟「鏡映」（mirroring）相關的神經傳達功能顯然受損，而這種神經傳達很可能是「移情作用」的基礎。

另有一個研究要求實驗對象在額頭上寫一個E字給別人看，具有權力感的受試者寫出準確字型的機率高出3倍，卻是左右顛倒的視角。相關研究均印證，有權者常無法站在別人觀點看事情，也較難對別人的言行觸發共鳴。他們出現「移情缺乏」症狀，對他人的情緒顯得漠不關心或反應遲鈍。

以上述研究來對照人文學說的「倫理學」，由於具有「移情作用」，人類能夠模擬感受他人的喜樂悲苦，從而產生「同理心」，這是道德法則的重要基石。由於尊敬道德法則，則使得圓滿完善的世界成為人類永恆努力的目標。但掌權者「同理心」的腦神經機能被遮蔽或受損，使得他們言行大變，比如當選前大喊要照顧勞工權益，當選後則跟有錢有勢者靠攏，施政頻頻出現髮夾彎；以前疾呼要「綠能台灣」，現在不但自打嘴巴重啟核電，就算增建高汙染發電廠也無所謂；以前指責競爭對手黨國不分，現在則把公職當成囊中物犒賞分封親朋好友；以前強調司法獨立，現在則指揮司法系統整肅異己。由於缺乏道德意識的先驗律令，為民眾營造幸福安康也被撇在一旁，如何永保權力的欲望沖昏頭腦，才會猖獗地自比為「東廠」的逆閹。

目前科學研究無法確知，究竟掌權者的腦區塊受損是永久性或暫時性？無論如何，當人民發現掌權者出現「權力的傲慢」跡象時，明智之舉就是把他們解除職權，不要讓他們當官太久。就此而言，民主政治有難以取代的好處。台灣民眾拿著選票不妨深思：這些權令智昏的傢伙，是否到了該下台重新學習「謙卑、謙卑、再謙卑」的時候了？

（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)