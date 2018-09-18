曾國城不捨《金牌大健諜》喊卡

曾國城主持《金牌大健諜》一年，幫助觀眾吸收健康觀念，自己也受惠。

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中國時報
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曾國城主持的中天健康資訊節目《金牌大健諜》，傳出10月底播滿一年後將喊卡，10月8日最後一次進棚。曾國城17日獲知後難掩失落不捨，他表示，這節目建立很好的口碑，健康是目前普遍被關注的話題，身邊許多友人都覺得他做出專業、很喜歡，主持一年也有很大收穫：「我開始把健康當成生活態度。」

曾國城主持量經常滿檔，但仍堅持每年都要演出舞台劇，加上「曾拌麵」經營有聲有色，身體一度亮紅燈。他說，主持這節目，幫助他與健康更靠近了，終於知道他的大腸急躁症來自於壓力沒有獲得紓解，導致失衡；腳的下肢循環不好則來自於久站，以前他覺得運動可以緩解症狀，現在發現要從食物攝取、生活步調及心態做改變，否則壓力是宣洩不了的。

《女兵日記》接檔

他說，一直都希望可以做寓教於樂、又輕鬆活潑的節目，能在半百主持這節目，帶領觀眾關注身體健康，也在專家、醫師協助下，破除網路流言和迷思，他覺得這是一個很優質、有口碑，也對觀眾很有幫助的好節目，更不諱言希望《大健諜》還有敗部復活、起死回生的機會，「因為中天是有國際能見度的重要頻道，需要這種有質、量，又多聞的好節目。」

據悉，節目播畢後，同時段將以夯劇《女兵日記》接檔。中天表示，這是基於經營策略與整體時段規畫考量。

(中國時報)

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