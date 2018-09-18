安心亞異鄉慶生 美國環球音樂暖心

安心亞正式宣布加盟環球。

友善列印
中國時報
報導
環球音樂同事為安心亞（右）準備蛋糕慶生。

安心亞今（18日）滿33歲，生日前夕正式宣布加盟環球音樂，安心亞開心說：「期待之後不一樣的音樂作品，目前正在收歌階段，希望年底前能有新單曲跟大家分享！」她近日飛洛杉磯參觀環球音樂總部，造訪天后凱蒂佩芮（Katy Perry）所屬的Capitol國會唱片，總裁Robbie Mcintosh知道她快過生日，還貼心準備蛋糕幫她驚喜慶生，讓安心亞感動泛淚，直說是最珍貴的禮物。

影歌視全方位發展的安心亞，今年以《阮氏碧花與她的兩個男人》風光入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角，戲劇表現亮眼也不忘歌唱的熱忱，近日確定加入環球大家庭，還飛到美國總部慶生，安心亞說：「太驚喜有點想哭，又怕大家看到我哭會覺得怪，只能先忍住了，沒想到後來見到長官的一個溫暖眼神，我直接就飆淚，這個家庭太溫暖了。」她還教外國同事學著用中文說「生日快樂」，氣氛歡樂。

期許舞技升級

結束洛杉磯行程後，她隨即轉往紐約進修舞蹈課程，生日這天在紐約度過，安心亞說：「可能沒辦法跟親朋好友一起慶生，對我來說算是一個很特別的生日，很少有機會一個人在國外，感覺有點孤單，但期許自己舞技再升級。」至於生日願望？她笑說：「期待趕緊推出新的音樂作品，工作上一切都可以很順利。」

(中國時報)

《菲常讚》喊停張菲「時間差」知… 魔力紅明年唱進高雄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。