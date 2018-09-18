「沒有爸爸了」嚴正嵐報喜留悲

嚴正嵐從小就是爸爸的心肝寶貝，遺憾入圍金鐘時爸爸已經離世。（取材自臉書）

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中國時報
專訪
嚴正嵐接觸戲劇近10年，因為《花甲男孩轉大人》努力終於被看見。（陳俊吉攝）

嚴正嵐以植劇場《花甲男孩轉大人》入圍金鐘獎最佳女演員獎，入圍當天她心情猶如洗三溫暖，本來在錄音室吃著麵線，一陣歡呼興奮擊掌後，她傳簡訊謝謝導演、表演老師許傑輝及媽媽，後來邊傳邊哭，心裡有個聲音：「我真的好想跟爸爸說這件事啊！」那一刻，她突然發現自己已經沒有爸爸，再也無法跟爸爸分享這件事了。

嚴正嵐的父親今年6月不幸溺水意外身亡，最近正為新專輯錄音的她，入圍當天剛好錄的是一首要讓她和爸爸說話的歌，她激動到控制不了眼淚，而無法錄音，不斷自責：「我真的是很爛的演員，沒辦法專心、控管自己私人情緒，耽誤了錄音進度。」只好改成先錄另一首快歌。

她說，走這行如果沒有家人的支持，特別不容易，尤其前期經濟上如果沒做別的事一定會很困難，爸爸只在她小時候問：「妹妹，走這行業很辛苦，妳真的OK嗎？想走嗎？」獲得肯定答案後，再也沒有懷疑過她。她一入圍馬上傳簡訊到嚴氏家族群組，「我很幸運擁有這些家人，如果不是他們這樣支持我，我也很難走到今天。」

她16歲就簽經紀合約，進行創作歌手培訓，後來被引薦演出鄧安寧執導的《天使情人》，這次一起入圍的嚴藝文當年也教過她表演，「雖然只上過2堂課，但很感謝她，也非常喜歡她的表演。」

哥哥曾獲美術獎

嚴正嵐的哥哥嚴振欽2年前以《一把青》獲最佳美術獎，當時她開心抱著哥哥的金鐘獎座拍照，沒想到承接到哥哥的好運。她對得獎與否得失心不高，開玩笑說：「比較想要紅毯第1美，我要穿綠色肉胎裝，再請哥哥發揮專業，幫我把頭部以下Key成別的女星，例如娜塔莉波曼（Natalie Portman）。」

(中國時報)

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