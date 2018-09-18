比莉爆淚送別女貓王黃曉寧

2018年09月18日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

比莉（右）、余光昨出席黃曉寧的告別追思會。（粘耿豪攝）

張小燕昨出席黃曉寧的告別追思會。（粘耿豪攝）

有「女貓王」之稱的黃曉寧上月28日清晨病逝，享年74歲，17日告別追思會上，她的好友比莉淚流滿面，相當哀痛，兩人過去在「美軍俱樂部」一起駐唱，擁近40年交情。張小燕、潘越雲、鈕大可、范怡文、王治平等人也到場致哀，張艾嘉則是送上花籃致意。

比莉憶起6月時黃曉寧還傳訊息邀她一起上節目，後來因黃曉寧生病而不了了之，沒想到竟突然過世，令她十分錯愕。比莉與黃曉寧、張小燕平時會約吃飯，張小燕昨原要上台致詞，但因感冒、喉嚨不舒服而取消並婉拒受訪。

范怡文回味Pub合唱

潘越雲讀書時就喜歡看余光主持的《青春旋律》，聽黃曉寧唱很多西洋歌曲，受到很大的影響，她之後去美國時也受到黃曉寧的照顧。黃曉寧回台定居後，她們時常聚會，潘越雲說，2個月前還去看黃曉寧現場表演，黃精神很好，聽到黃逝世消息，十分意外。

范怡文淡出歌壇後搬到洛杉磯，她在美國的家離黃開的Pub很近，加上2人都是女中低音，常一起在Pub合唱，范怡文昨說，黃很勇敢，每次見面看起來都很好，最近這一個多月來，突然斷音訊，「她非常注意自己的形象，我相信她想讓大家記得最美好的樣子。」

「西洋音樂教父」余光昨主持追思告別式，他當年帶黃曉寧加入《青春旋律》，在節目中唱超過百首歌曲，先前得知她要到大陸錄製節目，還講好要合作，如今卻都來不及了，他感嘆：「她的歌唱在『青春旋律』旭日東昇，現在夕陽西沉，人生樂章很奇妙。」

黃曉寧追思禮拜由台北演藝經紀文化交流協會及中華民國演藝經紀文創產業同業協會與她的至親好友共同協辦。

骨灰將由妹帶回美

黃曉寧生前交代，身後事從簡，現場婉辭花圈花籃及奠儀，告別式後骨灰將由妹妹帶回洛杉磯。

(中國時報)