《幸福城市》獲獎石頭沒白裸

石頭（左）在片中威脅李鴻其，2人甚至大打出手。

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中國時報
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路易斯（左）稱讚李鴻其此行已經能用簡單英文溝通。

電影《幸福城市》16日在多倫多國際電影節榮獲站台單元競賽首獎，成為首度獲得此獎的華語片，該片由金馬最佳新導演何蔚庭執導，李鴻其、法國女星路易斯葛林柏（Louise Grinberg）和「五月天」石頭演出。石頭在片中全裸入鏡，犧牲沒有白費，得知喜訊表示：「很榮幸可以參與演出，這個角色對我來說是全新體驗，很期待有更多人看到，給我批評指教。」

李鴻其正在紐約拍攝Netflix戲劇《虎尾》，日前特地前往多倫多參與放映，他曾以《醉·生夢死》拿下金馬新演員，獲獎後休息一年才接演《幸福城市》，第二部主演長片就在國際影展拿獎，他開心受到肯定：「第一部可能是運氣，第二部沒人幫你，演得好不好就是自己的事了。」

李鴻其和楊冪合演的《寶貝兒》也在該影展上映，影迷發現兩個角色大相逕庭，他自謙只是盡演員責任把戲演好，沒有太多藝術創作成分，如今再看《幸福城市》，回憶拍攝心情：「那種年輕氣盛，不在控制裡、很感性的狀態，現在叫我回去演也演不來了，少了浪漫激情的情緒。」

法女星代領獎

何蔚庭和李鴻其得知獲獎已離開多倫多，幸好正要回法國的路易斯能代表上台領獎，韓國名導李滄東代表評審團講評該片，稱讚何蔚庭將社會與政治的批判編織在一起，「不僅展現出高超的技巧，同時也能保持以人為本的敘事核心，我們認為這部電影的精神非常完美地貼近現實生活。」該片10月26日在台上映。

(中國時報)

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