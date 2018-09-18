雄獅跨足餐飲業插旗東區

2018年09月18日 04:10 中國時報 何書青 ）

「爐煎海鱸與白花椰米」將深受女性喜愛的鱸魚煎到外皮香酥，美味之餘還可攝取優質蛋白質。（何書青攝）

「南義風味海蝦淡菜黑麵」的墨魚黑麵彈牙，搭配淡菜和海蝦更是鮮香可口。（何書青攝）

雄獅集團去年將事業版圖跨至餐飲業，繼在內湖開設以地中海風料理為主的首間餐廳「gonna共樂遊」，9月正式插旗東區精華地段，於台北仁愛圓環打造「gonna共樂遊」的第1間品牌概念店，延續好肉好菜、分量足的高CP值主打，仁愛概念店也端出更多使用超級食物（Superfood）的限定菜色。

仁愛概念店在空間和服務都令人感到愜意自在，大片玻璃的設計除了在白天採光好，仁愛圓環綠意盎然的景色，也一同陪襯店內許多原木色系的自然風格設計，讓視覺更舒壓。Fast Casual半自助式服務的模式，讓民眾較沒有一入店後服務生帶來的點餐壓力；餐點囊括早午餐、沙拉、義大利麵、肉類主餐、漢堡與帕里尼、鹹點、手工甜點、鮮榨果汁、咖啡、酒品等。

料理也符合現代人對健康飲食的重視，食材不馬虎，例如不使用瘦肉精和抗生素等藥物的「自然牛」、「活菌豬」，使用含葉黃素的無毒新鮮雞蛋等，並以天然香料烹調，更不乏多樣蔬果搭佐，料理出能滿足色香味，又可兼顧營養均衡的地中海料理。「優格燕麥炸去骨雞腿」、「爐煎海鱸與白花椰米」、「南義風味海蝦淡菜黑麵」等都是推薦。

(中國時報)