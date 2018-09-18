胡釋安 求表現

胡瓜23歲兒子胡釋安（左），有激似趙又廷的韓系長相，退伍後首部戲劇與《花甲》「雅婷」江沂宸對戲，在戲中被女生當「工具人」。胡戴泰格豪雅TAG Heuer GMT兩地時間腕表19萬8500元，江戴Aquaracer Lady鑲鑽腕表14萬1300元。（服裝提供／LOEWE、REDValentino；攝影／JOJ PHOTO）

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中國時報
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TAG Heuer Carrera Heuer 02 GMT兩地時間腕表，精鋼鍊帶款19萬8500元。（TAG Heuer提供）
TAG Heuer Aquaracer碳纖維系列腕表玫瑰金13萬2900元。（TAG Heuer提供）
TAG Heuer Heuer 01計時碼表曼聯特別版18萬6800元。（TAG Heuer提供）
TAG Heuer Carrera Lady腕表13萬9700元。（TAG Heuer提供）

星二代近來怕高調，胡瓜的23歲兒子胡釋安（安安），前年從美國回台，退伍後首接公視新戲《20之後》，與金鐘入圍女配角的花甲「雅婷」江沂宸對戲，在戲中被女生當工具人，透露最後發生不能說的「複雜關係」。安安首次拍攝時尚專題就獻給本報，雖不習慣擺出Model姿態，仍努力發問調整拍照動作，青澀模樣散發出父親的「綜藝魂」喜感。

他 不提緋聞與八卦

胡釋安在美國念大眾傳播，留學7年多說起中文沒有老外腔，本想從事幕後工作，無意間嘗試演員這條路，表示自己不會唱歌，沒特別才藝，反正就試試看，年長他10幾歲的姊姊小禎與胡瓜都給予支持，僅告訴他「謹言慎行」。低調的他是省話一哥，面對敏感提問會沈默笑笑，絕口不提緋聞女友與八卦。

她 海歸派才貌雙全

大他3歲的江沂宸，日前才放棄拿本名「江宜蓉」當藝名，改了新名字，不過粉絲還是對「雅婷」最有印象，勸她乾脆改「江雅婷」不是很好？江沂宸同樣是海歸派，國中起留學加拿大，大學就讀經濟，形象才貌雙全。入圍金鐘女配角她謙虛表示「不敢想」。戲中與胡釋安男女打鬧，戲外也稱讚他溫柔懂事、願意幫劇組很多忙。

兩人受邀拍攝瑞士泰格豪雅TAG Heuer表款時尚，各搭配LOEWE與REDValentino秋冬時裝。胡釋安表示自己的表都是朋友送的，從來沒買過表，青澀的他戴上具備GMT功能新款機芯的兩地時間腕表，大表面也增添成熟紳士味；江沂宸佩戴TAG Heuer Aquaracer Lady鑲鑽腕表，搭配白色毛衣帶來嫵媚女人氣息。

(中國時報)

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