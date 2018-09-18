LG空氣清淨機 業界最高CADR值

LG PuriCare 360°空氣清淨機，AS951DPT0雙層款3萬6800元；AS601DPT0單層款2萬5800元。（LG提供）

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中國時報
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不少家庭都愛趁中秋佳節在家烤肉，但每次氣味及髒污空氣都會隨之飄進室內，加上準備換季，又是霧霾準備來襲的時候，當然更要好好守護家中的空氣健康；LG Air Solution系列「室內空氣對策專家」的LG PuriCare 360°空氣清淨機，結合5大業界領先科技「燈號數值雙重顯示」、「360°空氣淨化」、「嬰幼兒照護」、「大空間速淨」、「智慧Wi-Fi」功能，為室內空氣全面把關。

LG PuriCare 360°空氣清淨機搭配3道高科技防護濾網，第一層由抗菌保護濾網去除大型汙染物，第二層頂級HEPA濾網，極致淨化至0.02μm，訴求可過濾高達99%以上的極細粉塵，最後就由多重高效率濾網去除甲醛、乙苯等有害氣體，其變頻馬達還有10年保固，為居家帶來長久的防護。

另外LG PuriCare 360°空氣清淨機雙層機種具備最高達730m3/hr的CADR值，可淨化高達28坪的空間，為業界家用型擁有最高CADR值的機種，更有內建Wi-Fi遠控功能，可設定到家前預先打開機器，到家即能享受跟室外與眾不同的清淨空氣；30日前購買LG PuriCare 360°空氣清淨機雙層機種，附贈三合一高效率濾網1組，回函兌換送7-11 2000元商品卡。

(中國時報)

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