奧運後首度對決 莊佳容險勝謝淑薇

莊佳容在WTA康乃狄克公開賽打進女雙4強。(摘自莊佳容臉書)

WTA康乃狄克公開賽，台灣女將莊佳容與謝淑薇在女雙項目的8強戰碰頭。這場是奧運退賽風波後兩人的首度對決，在大戰3盤後，結果是莊佳容/邦達蓮珂的組合以7-5、1-6、11-9險勝謝淑薇/佩可維琪。

莊佳容/邦達蓮珂贏下首盤，但在第2盤陣腳大亂，被逼入決勝盤超級搶10，雙方一路戰到9-9，莊隊最後連贏2分險勝，晉級4強。莊佳容準決賽將對上匈牙利芭波絲與哈薩克雪薇朵娃的強力組合。

謝淑薇女雙排名曾經高居世界之冠(2014年5月12日)，後來雙打排名因專心單打而滑落，里約奧運時台灣網協只採用單雙打排名較高的那一邊來決定教練名額，將謝視為參賽5人最弱的1人，讓謝十分不滿，不斷與網協爭執。

謝淑薇當時表示：「雖然是蘇大選訓委員口中台灣網球奧運代表團中，最差的選手，但貌似我應該是能擁有莊選手的出賽權與盧選手的教練證生殺大權。」其後謝果然在里約奧運開打前宣布退賽，導致雙打搭檔莊佳容失去比賽資格。

這場謝淑薇與網協之間的戰爭，謝藉由退賽出了一口惡氣，卻讓搭檔莊佳容成為實質的受害者。莊曾公開批評謝，後來也因用詞過激而道歉，她對於無法參加奧運「感到非常難過和遺憾」。目前莊佳容女雙世界排名第46，謝淑薇第87。

(中時電子報)