義強震增至250死 8歲女童捨命救妹

義大利中部昨天遭強震重創，今天死亡人數增至250人，救難人員持續搜尋罹難者遺體，找到生還者的希望漸趨渺茫，但災區傳出8歲女童英勇捨身救妹的感人事蹟。

法新社報導，小鎮阿馬特里切（Amatrice）災情最為慘重，最新統計顯示有193人喪生。美聯社報導，民防機構表示，除了250人罹難，還有多達365人受傷。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，規模6.2的強震昨天來襲後，小村貝斯加拉特朗托（Pescara del Tronto）幾乎全遭夷平，所有建築物盡毀，救難人員由瓦礫堆下挖出8歲女童茱莉亞．雷納多（Giulia Renaldo）時，她已經斷氣，但躺在她下面的4歲妹妹幾乎毫髮無損，安然獲救。

這是這起地震最感動人心的事蹟之一，傷心欲絕的祖母卡菲尼老太太（Angela Cafini）表示，屋子倒塌時，茱莉亞撲在妹妹身上保護她，她才得以活命。

老奶奶說：「茱莉亞捨命救了妹妹，護在她的上面，這是她能夠活命的唯一理由。」

威力強大的餘震仍不時震撼飽受摧殘的災區。63歲居民羅西奈（Rita Rosine）傷心落淚，哀悼被埋在自家房屋的瓦礫堆下喪命的75歲姐姐。她說：「情況比戰爭還慘。非常可怕，他們說得花兩天時間才能把她掘出來，因為得先支撐住旁邊的房子。」

在瓦礫堆下發現生還者的希望漸趨渺茫，在此同時，各界開始質疑，在鄰近城市拉奎拉（L'Aquila）2009年發生地震造成300人喪生後，這個人口稀少的地區為何又有這麼多人命喪地震。

拉奎拉就在此次地震災區以南僅50公里處，凸顯出這個地區容易出現地震活動；不過當局遭批評，因應地震再次發生的準備相當有限。

轄區涵蓋此次多數災區的首席公共檢察官塞伊瓦（Giuseppe Saieva）表示，他將展開調查，以查明是否有人須為這次的災難負責。1050826

(中央社)