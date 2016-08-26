希拉蕊支持度首見破五成 遙遙領先川普

我要評比

美國最新公布的民調結果顯示，超過半數受訪者表示計畫投票給民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），這是她的民調支持度首度突破極為重要的50%大關。

根據奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布的民調結果，曾任國務卿的希拉蕊以51%對41%領先共和黨對手川普（Donald Trump）。

法新社報導，奎尼匹克大學民調中心助理主任馬洛伊（Tim Malloy）表示：「我們開始聽到希拉蕊贏得大勝的呼聲，因為她取得10個百分點的領先，進一步證明隨著時間過去，川普的聲勢每況愈下。」

不過，如果把第三黨候選人也列入，希拉蕊的支持度跌到50%以下。

加上自由黨（Libertarian Party）候選人強生（Gary Johnson）和綠黨（Green Party）候選人史坦（Jill Stein）時，這位前第一夫人獲得45%受訪者支持，川普的支持度也掉到38%。

強生獲10%受訪者支持，史坦的支持度也有4%。

奎尼匹克大學這項全國性電話調查在18至24日間進行，共訪問約1500可能投票選民，誤差是正負2.5個百分點。1050826

(中央社)