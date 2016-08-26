遭惡意騷擾 美海軍朝伊海上開火警告

圖為伊朗海軍海上惡意騷擾畫面截圖。（圖／CNN新聞畫面截圖）

美國海軍表示，24日他們向伊朗開火警告。美國海軍表示，伊朗海軍革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）在波斯灣北部海域惡意攔截了美方一艘驅逐艦，在發出海上警告、示威無效後，他們向伊朗海軍做出了開火警告。雙方本週在波斯灣頻頻遭遇，這是其中最嚴重的1次事件。另一艘美國巡邏艦和科威特海軍艦艇，也在伊朗海軍此次的行動中遭到惡意騷擾。

昨天3起事件中最嚴重的1次，發生在伊朗革命衛隊攻擊艇繞著美軍巡邏艇「暴風號」（USS Squall）和「暴風雪號」（USS Tempest）打轉時。美國海軍第5艦隊發言人鄂班中校（Bill Urban）告訴法新社，儘管多次透過無線電和擴音器發出警告，伊朗快艇仍迎面接近，1度距離美軍1艘軍艦不到200公尺。他說：「這種情況使得碰撞的危險大增。最後暴風號以50口徑機關砲開火3次警告，伊朗船隻隨即轉向離開。」鄂班表示，昨天稍早也有3艘伊朗船隻3度由暴風雪號船首前不到600公尺通過，造成可能碰撞的危險。第3起事件涉及美軍導向飛彈驅逐艦「史陶特號」（USS Stout）。鄂班表示，1艘伊朗快艇採取「不安全攔截」行動，在近距離橫越史陶特號船首。

國務院發言人杜魯道（Elizabeth Trudeau）隨即在稍後表示：「這是一個不必要的衝突，以及美方並不知道伊朗此次行動的目的是甚麼。」杜魯道說，對於是否已透過外交手段、或美國與伊朗間現有的外交管道，就這次美伊軍艦海上遭遇表達美國立場，她則低調指出，沒有相關資訊可以提供。

她呼應稍早國防部的說法指出，美軍船艦是行駛於公海域，而伊朗軍艦的抵近航行是不安全且不專業的，美國不清楚他們的意圖為何。這3次事件都是昨天發生，而在前一天雙方艦艇也曾遭遇，伊朗攻擊艇成群加速接近美國2艘導向飛彈驅逐艦，而且武器沒有掩蓋。

至截稿前，伊朗方面並未做出任何回應。

(中時電子報)