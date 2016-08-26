多雲到晴 午後受颱風環流影響各地偶雨

今天各地多雲到晴，午後受到颱風環流影響，會有短暫雨。(林宜靜 攝)

今天上午台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴的天氣，馬祖有局部短暫陣雨；下午起至明日，受到第10號颱風獅子山外圍雲系影響，北部、東北部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後中南部山區及東部、東南部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲的天氣。

而在溫度方面，由於各地雲量稍微增加，因此高溫將略降1、2度，大約在32到35度之間，另受到颱風外圍沉降作用影響，大台北地區及宜蘭高溫有可能破35度、台北市體感上看37度，且今天各地紫外線預報都是紅通通的危險級，外出仍應注意防曬並多補充水分。

第10號中度颱風獅子山目前位於琉球東南方海面，離台灣約1000公里遠，由於缺乏明顯導引氣流，今、明兩天它都會在琉球附近海面徘徊，之後將轉往日本方向移動。

台灣不受到獅子山颱風的直接影響，反而要留意的是颱風外圍的下沉氣流，可能會導致天氣更為晴朗，甚至都會區域更為炎熱，高溫還是有超過35度以上機會，不過好處是有點北風南下，風勢會略強，早晚感覺沒那麼悶熱，有點秋天的感覺會出現。

而周末期間，由於位於大陸的高壓勢力會稍微增強，預期有北風南下，這時候是否會發展起來一些對流雲系，在北部或靠山區，可能稍有些雨勢，大致上未來的天氣是晴天高溫較多，早晚舒適，風勢有點強，偶有短暫性陣雨，溫度略降。

至於在今天空氣品質部分，全台及外島PSI是良好到普通；PM2.5是低至中等級。

(中時電子報)