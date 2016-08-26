鐵漢柔情！醉媽被捕 男警幫她寶寶洗澡

男嬰坐在浸滿泡泡的肥皂水中，一臉俏皮的看著鏡頭，警員則微笑看著他，這畫面感動無數網友的心。(圖片取自nydailynews)

警察除了抓壞人以外，有時還真的是人民的保母！美國一名警員上周取締一名酒駕的媽媽，發現後座坐著一個全身沾滿嘔吐物和屎尿的寶寶，於心不忍下，帶回派出所幫他洗澡。

西維吉尼亞州警員格雷厄姆（D.C. Graham）周二在馬路拘捕一名醉醺醺的酒駕女子，發現她坐在後座的一歲兒子全身沾滿屎尿和嘔吐物，模樣看起來可憐又狼狽。於是警員把他帶回同一條街不遠處的警局，把寶寶放在洗手台幫他洗澡。原本寶寶哭鬧不停，但神奇的是一下水開始洗澡，就開始微笑了。

格雷厄姆說：「我身為一個父親，無法眼睜睜看著他沾滿屎尿和嘔吐物中。希望能夠把他洗乾淨一點，讓他舒服一點。」而這溫馨的一刻也被拍下上傳在網路上，寶寶坐在浸滿泡泡的肥皂水中，一臉俏皮的看著鏡頭，警員則微笑看著他，像個慈祥的好爸爸。讓網友大讚警員的溫馨舉動，寶寶的笑容更融化許多人。

而這位不負責任的的母親則面臨載著兒童酒駕的罪名，最高面臨一年刑期、罰款一千美元（約台幣3萬元）。

(中時電子報)