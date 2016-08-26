承古開新—何志隆翡翠青瓷作品展

長頸球瓶（左）、梅瓶（右）。（台北當代工藝設計中心提供）

文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心為了帶動陶藝技術和美感的提升，將於譽為「當代故宮」的台北當代工藝設計分館舉辦「承古開新-何志隆-翡翠青瓷作品展」（8/19~10/16），本次展覽展出多件翡翠青瓷佳作，作品歷經陶藝家何志隆多年辛勤鑽研而重現古法燒製自然植物落灰釉青瓷技術，多變的流釉釉形，豐富的多層次冰裂與多變化結晶，折射出無數鑽石般的閃閃光芒再造了天人合一、高尚極致的陶瓷藝術神話。

陶瓷文化存在於中華民族的自然生活之中，「青瓷」更源遠流長，發光發熱綿延3600年。陶藝家何志隆1959年出生，28歲作陶至今，2009年于台東山區蓋柴窯，專研柴燒領域，效仿戰國時期古人燒陶方法，坯體不上釉入窯，利用植物燒成的灰自然落在坯體上，經過數百小時高溫熔融瓷化結晶，釉層晶瑩剔透、多層次冰裂、出現動人的晶光、螢光、疊光、鑽石光，在當今陶瓷史極為罕見，形成難得一見的令人驚訝的奇世珍寶–灰釉青瓷新品種(翡翠青瓷)。為遠古原始灰釉青瓷注入當代風華，其成就遠遠超越歷代灰釉青瓷。

傳承是歷史的延續，弘揚是延續的方法，以文化角度觀之，翡翠青瓷無論是形式、內容與創見不僅具有歷史傳承意義、更展現出當代的獨創性，堪稱是歷史上陶瓷發展史的新里程碑。因為翡翠青瓷的文化意義，使他可以得到北京故宮著名文物鑑定專家耿寶昌老先生認可，認為這是中華陶瓷文化的突破。在耿老先生(耿寶昌)肯定下，將一件翡翠青瓷作品交由北京故宮博物院永久收藏，「何志隆」三個字得以在北京故宮博物院佔一席之地，並載入中華陶瓷的歷史中。同時何志隆翡翠青瓷受邀在中國河北省博物院展出，並於2016年11月受邀參加法國羅浮宮國際非物質文化遺產展，更為中華陶瓷藝術發出響亮之聲，再添世界文化藝術的絢麗風采。

工藝中心為發掘優秀的陶藝家，提供陶藝家們更多的展現空間，特別邀請在陶藝創作上有傑出成就的陶藝大師何志隆，藉由這次展出，展現台灣陶瓷藝術精湛高超的技術與藝境，厚植台灣陶藝文化的軟實力。

「承古開新」是台灣陶藝家何志隆藝術創作的成就，柴燒翡翠青瓷讓本次展覽呈現陶瓷藝術史上嶄新的境界，更展現出「天人合一」藝術創作的思想精隨。翡翠青瓷器形之美，蜿蜒流暢，是完美自然的表現，外凸的瓶腹象徵著有容乃大，自然落灰的自然流淌，降溫過程中的美麗冰裂、各釉層閃現的色光，都是「天人合一」、「自然」、「擬人化」的最佳藝術展現。

本次展覽期間將舉辦「翡翠青瓷藝術創作講座」，並於展出期間由何志隆老師專屬團隊在現場導覽解說翡翠青瓷的意境，讓觀眾在近距離一睹翡翠青瓷的風采，感受到大自然的生生不息與生命精彩多變的豐盈節奏，這是翡翠青瓷與人類心靈的高度契合。

「承古開新—何志隆—翡翠青瓷作品展」

期間：105年8月19日至105年10月16日

時間：週二~週日09：30-17：30（週一休館）

地點：台北當代工藝設計分館七樓（台北市中正區南海路41號）

(中時電子報)