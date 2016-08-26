爵士樂live診療愛情！魏廣晧X女王@誠品療癒人心

魏廣晧與女王 09.24 在誠品表演廳獻出《你我的青春：爵士樂小時代》合作處女秀。（誠品提供）

「我蜜月的時候還帶著樂器練習，結果被老婆罵了……。」曾與張惠妹、王力宏合作，堪稱台灣爵士小號界第一把交椅的魏廣晧，兩句話道出他和小號的深厚感情。在無數場的爵士樂演出後，他遇見知名暢銷作家女王，她和魏廣晧說: 「在我失戀的時候，《My One and Only Love》陪伴我度過無數個悲傷的夜晚。」爵士樂串起的緣分，讓他們決定來點特別的演出，於9/24在誠品表演廳獻出《你我的青春：爵士樂小時代》合作處女秀。

演出中女王將搭配魏廣晧三重奏爵士樂演奏，現場開起「愛情診療室」解答愛的疑難雜症，並攜手知名爵士鋼琴家許郁瑛、知名爵士低音提琴手劉育嘉，一同以音樂分享人生、療癒心靈，為樂迷朋友帶來一場橫跨20年的青春主題曲饗宴！

從千萬流量、百萬粉絲到暢銷作家，女王以犀利卻帶有溫度的文字風格，寫出許多人的心聲，累積眾多忠實讀者。10多年的寫作人生，面臨許多身分轉換的女王，對音樂也有了更多體悟。「一樣的歌曲，不一樣的年紀、不同的心境，你會有不同的收穫。就像是我一直以來很愛的電影《愛是您．愛是我》，裡面那位悲傷的妻子聽著《Both side now》，從前的我不懂那首歌曲，只覺得旋律很悲傷。

現在再看了一樣的電影，在那一剎那，我突然懂了，原來這是一種看透感情的堅強和無奈。」深愛老音樂的女王，此次將在醇厚的經典爵士樂中，與聽眾朋友分享她的小時代，包括在音樂班的回憶、浪漫的定情歌曲等許多從未曝光的人生趣事。

同樣回到自己的小時代，魏廣晧這次演出將帶來他最喜歡的一首曲目。「我覺得最有深度、最喜歡的一首曲子是《My Funny Valentine》，在這曲子裡，你可以聽到Chet Baker沙啞的嗓音，加上有磁性的小號，完全不炫技，但每一個音都吹到心裡面。」

首次與女王合作，魏廣晧表示將用最生活的方式，與女王一起從小時候聊到現在。人生的每個階段，都將化成爵士樂的音符，邀請聽眾朋友一起來欣賞。

「熱愛音樂的人都是愛分享、大方的人。」女王談到自己愛上爵士樂的開端，是來自她就讀研究所時的教授。「教授收藏了整面牆壁的爵士樂CD及黑膠，也時常與我分享音樂，讓我慢慢愛上爵士。」

而作為台灣第一位取得爵士小號演奏碩士的演奏家，魏廣晧也長期投入台灣爵士音樂之推廣，主持「跟著小號聽爵士」獲金鐘入圍肯定，更多次擔任兩廳院戶外爵士派對策展人及講師，希望與更多朋友分享爵士樂的多變及美妙。

《你我的青春：爵士樂小時代》09.24於誠品表演廳登場。（誠品提供）

【誠品沙龍】《你我的青春：爵士樂小時代》

時間：9/24（六）15：00

地點：誠品表演廳

(中時電子報)