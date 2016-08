爵士樂live診療愛情！魏廣晧X女王@誠品療癒人心

魏廣晧與女王 09.24 在誠品表演廳獻出《你我的青春:爵士樂小時代》合作處女秀。(誠品提供)

「我蜜月的時候還帶著樂器練習,結果被老婆罵了……。」曾與張惠妹、王力宏合作,堪稱台灣爵士小號界第一把交椅的魏廣晧,兩句話道出他和小號的深厚感情。在無數場的爵士樂演出後,他遇見知名暢銷作家女王,她和魏廣晧說: 「在我失戀的時候,《My One and Only Love》陪伴我度過無數個悲傷的夜晚。」爵士樂串起的緣分,讓他們決定來點特別的演出,於9/24在誠品表演廳獻出《你我的青春:爵士樂小時代》合作處女秀。

演出中女王將搭配魏廣晧三重奏爵士樂演奏,現場開起「愛情診療室」解答愛的疑難雜症,並攜手知名爵士鋼琴家許郁瑛、知名爵士低音提琴手劉育嘉,一同以音樂分享人生、療癒心靈,為樂迷朋友帶來一場橫跨20年的青春主題曲饗宴!

從千萬流量、百萬粉絲到暢銷作家,女王以犀利卻帶有溫度的文字風格,寫出許多人的心聲,累積眾多忠實讀者。10多年的寫作人生,面臨許多身分轉換的女王,對音樂也有了更多體悟。「一樣的歌曲,不一樣的年紀、不同的心境,你會有不同的收穫。就像是我一直以來很愛的電影《愛是您.愛是我》,裡面那位悲傷的妻子聽著《Both side now》,從前的我不懂那首歌曲,只覺得旋律很悲傷。

現在再看了一樣的電影,在那一剎那,我突然懂了,原來這是一種看透感情的堅強和無奈。」深愛老音樂的女王,此次將在醇厚的經典爵士樂中,與聽眾朋友分享她的小時代,包括在音樂班的回憶、浪漫的定情歌曲等許多從未曝光的人生趣事。

同樣回到自己的小時代,魏廣晧這次演出將帶來他最喜歡的一首曲目。「我覺得最有深度、最喜歡的一首曲子是《My Funny Valentine》,在這曲子裡,你可以聽到Chet Baker沙啞的嗓音,加上有磁性的小號,完全不炫技,但每一個音都吹到心裡面。」

首次與女王合作,魏廣晧表示將用最生活的方式,與女王一起從小時候聊到現在。人生的每個階段,都將化成爵士樂的音符,邀請聽眾朋友一起來欣賞。

「熱愛音樂的人都是愛分享、大方的人。」女王談到自己愛上爵士樂的開端,是來自她就讀研究所時的教授。「教授收藏了整面牆壁的爵士樂CD及黑膠,也時常與我分享音樂,讓我慢慢愛上爵士。」

而作為台灣第一位取得爵士小號演奏碩士的演奏家,魏廣晧也長期投入台灣爵士音樂之推廣,主持「跟著小號聽爵士」獲金鐘入圍肯定,更多次擔任兩廳院戶外爵士派對策展人及講師,希望與更多朋友分享爵士樂的多變及美妙。

《你我的青春:爵士樂小時代》09.24於誠品表演廳登場。(誠品提供)

【誠品沙龍】《你我的青春:爵士樂小時代》

時間:9/24(六)15:00

地點:誠品表演廳

(中時電子報)