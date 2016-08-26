海外念博士增途徑 教育部魯汶設獎學金

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教育部國際及兩岸教育司司長楊敏玲（右2）25日與比利時荷語魯汶大學簽署備忘錄，預計明年起，每年提供5名博士生包含學費與生活費補貼獎學金，希望帶動台比學術交流。（駐歐盟代表處提供）中央社記者江今葉布魯塞爾傳真 105年8月26日

有志海外攻讀博士學位的人有福了。教育部今天與比利時荷語魯汶大學簽署備忘錄，預計明年起，每年提供5名博士生包含學費與生活費補貼獎學金，希望帶動台比學術交流。

教育部國際及兩岸教育司司長楊敏玲今天在成功大學、中正大學、中央大學等台灣知名學府代表見證下，和荷語魯汶大學簽下「台灣荷語魯汶大學獎學金」計劃備忘錄。

魯汶也成為英國劍橋、牛津大學與巴黎南區大學之後，教育部在歐洲的第4個「共資共名」計劃合作大學。

楊敏玲說，教育部的共資共名計劃，選定排名在全球百大的各國名校進行合作。以這次和魯汶的合作為例，魯汶大學與教育部每年將提供不限科系的5名中華民國籍博士生獎學金，由教育部魯汶各自負擔部分費用，不僅包括學費，還提供生活費補貼，讓他們能專心求學。

楊敏玲表示，魯汶在國際間學術聲望甚高，過去台灣留學魯汶的學生素質表現也讓校方留下深刻印象，未來希望透過這樣的學術合作，能夠促進台比學術交流。

這項計劃預計9月底、10月初會正式在教育部網站公告，希望明年秋季班能有第1批優秀台灣學生到魯汶攻讀學位。

荷語天主教魯汶大學在去年英國泰晤士高等教育世界大學排名（Times Higher Education World University Rankings）中，名列全球第35位，是比利時最負盛名的大學，學校許多碩博士課程均以英語授課。目前包括碩博士與交換生在內，約有70名台灣學生在此求學。1050826

(中央社)