波灣風雲緊 美艦對伊朗艦艇開火示警

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美國官員今天表示，伊朗艦艇昨天3度騷擾美國海軍船艦，其中1次導致美國軍艦開火警告。雙方艦艇本週在波斯灣頻頻遭遇，這是其中最嚴重的1次事件。

儘管美國與伊朗的關係已有改善，近日波斯灣緊張情勢突然升高。這3次事件都是昨天發生，而在前一天雙方艦艇也曾遭遇，伊朗攻擊艇成群加速接近美國2艘導向飛彈驅逐艦，而且武器沒有掩蓋。

美國有線電視新聞網（CNN）率先披露美國軍艦開火警告消息。昨天3起事件中最嚴重的1次，發生在伊朗革命衛隊（Iranian Revolutionary Guard Corps）攻擊艇繞著美軍巡邏艇「暴風號」（USS Squall）和「暴風雪號」（USS Tempest）打轉時。

美國海軍第5艦隊發言人鄂班中校（Bill Urban）告訴法新社，儘管多次透過無線電和擴音器發出警告，伊朗快艇仍迎面接近，1度距離美軍1艘軍艦不到200公尺。

他說：「這種情況使得碰撞的危險大增。最後暴風號以50口徑機關砲開火3次警告，伊朗船隻隨即轉向離開。」

鄂班表示，昨天稍早也有3艘伊朗船隻3度由暴風雪號船首前不到600公尺通過，造成可能碰撞的危險。

第3起事件涉及美軍導向飛彈驅逐艦「史陶特號」（USS Stout）。鄂班表示，1艘伊朗快艇採取「不安全攔截」行動，在近距離橫越史陶特號船首。

他又說，昨天這3次遭遇都發生在波斯灣北部的公海。

伊朗國防部長則表示，若有外國船艦進入伊朗領海，該國海軍定將發出警告。1050826

(中央社)