三高患者Eye注意！誤踩「眼中風-不定時炸彈」恐失明

中風不光只發生在腦血管，眼睛也有許多微細血管，若視神經、視網膜血管發生阻塞或出血，即稱為「眼中風」。（達志影像／shutterstock提供）

全台三高盛行率較六年前增3成以上，三高之所以讓人提心吊膽，一般是擔心導致腦中風，但新光吳火獅紀念醫院眼科鄭成國醫師指出，中風不光只發生在腦血管，眼睛也有許多微細血管，若視神經、視網膜血管發生阻塞或出血，即稱為「眼中風」，它發病前毫無症狀，發生時視力瞬間喪失，如同不定時炸彈的爆發。眼中風的發病原理與中風相同，及早治療、保有視力是當務之急。

臨床治療選擇包含：口服藥、雷射光凝療法、新生血管因子藥物和類固醇，目前健保給付眼內注射抗新生血管因子藥物和類固醇。鄭醫師特別呼籲三高患者，一旦發生視力問題，應儘速就醫。

眼中風患者視覺模擬。（業者提供）

民眾認知錯很大？視力模糊誤認為老花，眼爆血絲和眼中風傻傻分不清

眼中風分成三大類，包括:視神經、視網膜動脈及視網膜靜脈的阻塞，其中只有「視網膜靜脈阻塞」可透過治療回復視力。而視網膜靜脈阻塞根據阻塞的位置，又分成中央或分支靜脈阻塞兩種，其中以中央視網膜靜脈阻塞的影響較嚴重。視網膜靜脈發生阻塞的原因是因為眼內動脈血管硬化，壓迫靜脈造成阻塞，進而發生出血、缺氧或水腫。

眼中風如不定時炸彈，延誤治療恐失明！（業者提供）

一旦水腫或出血位置侵犯到黃斑部，就會導致視野瞬間模糊，甚至喪失視力。眼中風好發於50歲以上，因此多數患者常以為突來的視力模糊只是老花加重而不以為意。另外，在臨床上也常有患者會誤把眼睛爆血絲誤認為眼中風的徵兆，就醫後才知道並不是，這也顯現出國人對於眼中風仍有許多誤解。鄭成國醫師強調，眼中風發病前不會有疼痛感，眼睛外觀也不會產生紅腫的異狀，但只要一發病，多已出現嚴重的視力問題。

鄭醫師門診曾收治1名現年64歲王先生(化名)，他擔任特別助理一職長達20年之久，一天工作時間約15個小時，平常他常點眼藥水來舒緩眼睛的疲勞。長時間工作過度的後果是，10年前某天一覺醒來，右眼眼前竟然一片模糊，看出去的視野猶如充滿霧氣的鏡面，伸手居然看不清楚五指。

鄭成國醫師與案例病患現身分享說明。（業者提供）

一開始，王先生以為這只是因為連日工作沒睡好所導致的眼睛疲勞，一如往常先點眼藥水，但視力模糊絲毫不見好轉，嚇得他連忙就醫。就醫檢查後被確診為因高血壓所引起中央視網膜靜脈阻塞。靠雙眼工作的他，深怕失明造成家庭頓失經濟支柱，非常積極配合醫師指示，多年來透過抗新生血管因子藥物治療，目前視力從當初發病時的0.2回復至1.0。

目前健保已有給付眼內抗新生血管因子藥物和類固醇，阻止患者掉入失明深淵。（業者提供）

中央視網膜靜脈阻塞 視力回復狀況取決於就診時間及症狀

醫師提醒：出現視力瞬間模糊、視野缺損應即時治療 才能有效阻止掉入失明深淵

鄭成國醫師表示，視網膜靜脈阻塞臨床上的治療方式有：口服藥、雷射光凝療法、眼內注射抗新生血管因子藥物和類固醇。目前健保給付抗新生血管因子藥物和類固醇用於治療中央視網膜靜脈阻塞，幫助民眾遠離失明風險。鄭醫師特別呼籲，眼中風患者視力回復的程度與發病時視力降低的程度和介入治療的快慢息息相關，患者愈有警覺、愈快治療、效果愈好。

他指出，高達三分之二的眼中風患者同時有高血壓、三分之一合併有高膽固醇血症、將近六分之一有糖尿病，顯見三高族群是眼中風的高危險群，呼籲三高患者除了例行偵測三高病情，也不要忘了注意視力是否有變化。

(中時電子報)