肯尼變公主 美糕餅店挺平權引論戰

芭比的男朋友肯尼穿上公主裙裝，這樣的蛋糕創意卻惹來美國部分網民不開心，但加州一家糕餅業者仍堅持捍衛男、女同志、雙性戀、跨性別及雙性別（LGBTI）群體的權益。

「華盛頓郵報」今天報導，一家位於加州首府沙加緬度的糕餅店近來將芭比娃娃的男友肯尼變裝、讓他穿上粉紅色澎澎公主裙裝、頭戴皇冠、耳環及項鍊，這家名為「自由港」的烘焙店（Freeport Bakery）將「肯尼公主娃娃蛋糕」照片放上臉書官方帳號，卻引來不小抨擊。

糕餅店創辦人之一的格瑟勒（Marlene Goetzeler）受訪時說，她第一時間看到批評留言很受傷，有人說「真噁心」、「醜死了」，還有不少人取消了對糕餅店臉書帳號的追蹤或按讚，她感慨「肯尼娃娃蛋糕錯了嗎？」

格瑟勒說，這是一名女客人訂製的蛋糕，完成後她只是天真地認為，這個作品實在太酷了，尤其是奶油做出的細緻裙擺，這就像其他客戶要求量身定製的蛋糕一樣，時髦又可愛。

她坦承自己刪除了一些負面評價， 但後來有不少支持者留言力挺、還有支持LGBTI平權的人士表達感謝，她二度上傳照片，也引發輿論關注LGBTI群體在生活中各方面可能受到的歧視。

在美國，即便同性婚姻已合法化，但這一群體在生活上仍面臨許多異樣眼光。

報導說，不是所有的蛋糕業者或花店業者都願意為同性婚禮服務，也非所有的牧師願意主持同性婚禮；科羅拉多州一家糕餅業者去年甚至因拒絕同意客戶要求、不願製作反同志蛋糕，被告上當地政府說蛋糕店「歧視」。

科羅拉多州政府後來判定，蛋糕店有權這麼做。1050826

(中央社)