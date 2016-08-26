8月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

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●英全執政100天 小英滿意度 瀕死亡交叉

明天，是「英全執政」的第100天，根據本報最新民調，蔡英文總統的滿意度只比不滿意度高1個百分點，是她520就職以來差距最小的一次。高達63.5％的受訪者對英全新政無感，最無感的是20～29歲的年輕族群，無感比超過8成。

●不分男女 不分年齡 都不滿林全

蔡總統的滿意度和不滿意度快出現死亡交叉，但行政院長林全的不滿意度，是不分男女、不分年齡，全部高於滿意度。學者專家普遍認為，民眾對林內閣的財經表現寄予厚望，頂著經濟學博士光環的林全，卻沒有讓人民對經濟發展有憧憬，是民調陷入死亡交叉的主因。

●法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行

為釐清兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制案，行政院長林全昨指示金管會立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行執行專案金檢，在林全一聲令下，金管會主委丁克華立即宣布3措施，包括26日起已陸續約詢兆豐銀相關人員，二周內釐清事實及應負責任；下周一派金檢人員赴兆豐銀紐約及巴拿馬分行進行專案金檢，釐清案情及分行改善情況。

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●執政百天《蘋果》民調 蔡不滿度過半

總統蔡英文明天執政滿100天，《蘋果》最新民調，民眾對蔡英文的表現有5成不滿意、4成3滿意，對行政院長林全的不滿意度則高達5成3。與執政滿月時相比，當時蔡滿意度還有5成4、不滿意度3成，林全滿意度4成5、不滿意度3成8，英全的不滿意度2個月後分別暴增20和15個百分點。藍委諷，林全號稱財經專業內閣，卻端不出好政策，只會鬥爭，民調低不意外。綠委緩頰說，英全風格是慢工出細活，籲再多給點時間。

●「1例1休」火滅不完 低薪問題是未爆彈

蔡英文政府上任滿100天，勞動部頻釋新政，包括推「1例1休」修法但搭配刪除7天國定假日，廢除例假可挪移函釋，與召開基本工資審議委員會等。多項政策兩面不討好，不僅勞方反對，資方也不埋單。學者說，新政府疲於四處滅火，看不出勞動政策主軸；勞團認為，若基本工資未大幅調漲，民眾不滿恐升高。

●戴鋼盔閱漢光 蔡喊新戰略新國軍

總統蔡英文昨首度視導漢光32號演習中最大規模的實彈科目「聯勇操演」，她頭戴鋼盔、身穿防彈背心，全神貫注看完操演。蔡英文強調，「國軍的榮辱就是我的榮辱」，現階段的國軍，需要一套確認方向、改變文化的軍事戰略，她已責成國防部明年1月完成初稿。國防部官員透露，未來國軍軍事戰略，除真正軍事作為，還將結合國防產業與經濟發展。

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●大巨蛋 遠雄可部分復工

大巨蛋去年五月被勒令停工，遠雄向法院聲請停止執行停工處分，台北高等行政法院裁定遠雄可在維護安全、防範危險發生範圍內維修；北市府抗告，昨天遭最高行政法院駁回確定。遠雄可重回大巨蛋進行安全維修，但具體項目仍待遠雄與台北市政府協商。

●原住民臥底抓山老鼠 提供事證不見追查

宜蘭南澳鄉山老鼠橫行，當地原住民視為祖靈聖地的鹿皮山「神木區」，慘遭山老鼠毒手，原住民看不下去，扮演柯南派員「臥底」蒐集盜伐事證，六月即提供相關單位偵查，至今不見下文。

●弱勢住社宅比率喬不攏 修法喊卡

住宅法修正草案昨在部分內容「沒共識」前提下，行政院長林全在行政院會討論前急踩煞車，要求再尋求共識。兩位重要煞車手，一是來自內政部與行政院本部的僵持，一是來自社會住宅推動聯盟等二十多個社會團體聯手陳抗。

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●涉洗錢 巴拿馬查兆豐銀分行

台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）以違反反洗錢法重罰一．八億美元，巴拿馬被NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控，該國銀行管理局（SBP）週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。

●黑心油案// 強冠董事長二審判22年 罰1.2億

台灣金管會週四甫宣布將金檢兆豐銀行紐約和巴拿馬分行，巴拿馬政府已先啟動對當地兆豐銀的調查。兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）以違反反洗錢法重罰一．八億美元，巴拿馬被NYDFS指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬政府欲以行動反駁美方指控，該國銀行管理局（SBP）週一晚間跟進啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查。

●虐兒成植物人 狠父又打斷新生女3肋骨

這款父親！彰化縣發生駭人聽聞的虐童案，Ｈ姓男子無法忍受剛出生的次女不停哭鬧，竟將未滿半歲的她，打到肋骨斷三根，檢警懷疑Ｈ男施暴成性，兩年前就將兩歲兒子打成植物人。

(中時電子報)